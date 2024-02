Ohavný čin: Matka znetvorila dcéru toxickou zmesou, skrývala to za chorobu...cez zbierky získala tisíce eur!

Obvinenej Monike B. (43)hrozí za dlhodobé týranie vlasnej dcéry Júlie (9) pobyt za mrežami na dobu 20 rokov (Zdroj: Facebook/Policja Lubelska)

Začiatkom tohto týždňa (pondelok 12. februára) boli neďaleko poľského mesta Łuków zatknutí rodičia istej Julky (9). Boli obvinení z týrania vlastnej dcéry, jej údajnej genetickej choroby a organizovaním viacerých zbierok. Ako informuje Fakt.pl., nemenovaný manžel bol po výsluchu prepustený, no matka Monika B. (43) nesie plnú vinu.

Údajná choroba

Julka začala pred siedmimi rokmi trpieť na zvláštnu kožnú chorobu. Jej život sa zhoršil ešte viac ako predtým. Bola totiž mentálne postihnutá. Matku Moniku každý ľutoval a ľudia sa pokúšali pomôcť jej rodine ako len mohli. Vo februári 2007 rozbehla matka Monika diabolský plán, ktorý trval až donedávna. Vlastnú dcéru začala natierať toxickou zmesou. Jej stav sa rýchlo zhoršoval.

Matka to skrývala najprv za akýsi druh alergie a potom začala rozprávať, že jej dcéra trpí na kožnú nevyliečiteľnú chorobu pemfigus. Je to chronické autoimunitné ochorenie, kedy telo začne tvoriť protilátky proti vlastným kožným bunkám. Julke začali na tvári vyskakovať pľuzgiere. Všetko to ale spôsobila matka, ktorá ju pravidelne natierala spomínanou toxickou zmesou.

Finančné zbierky

Matka Monika neskôr využila pomoc ľudí a cez rôzne dobročinné zbierky, pre údajnú Julkinu chorobu, vyzbierala tisíce eur. V jednej z nich sa k dcérinmu stavu vyjadrila nasledovne: "Mojej dcére sa z tváre odlupuje koža. Má bolesti, ktoré neprechádzajú. Julka niekedy až kričí od bolesti. Nepomáhajú jej ani silné lieky. Lekári sa domnievajú, že trpí na bulóznu epidermolýzu (zriedkavé ochorenie kože). Momentálne čakáme na výsledky genetických testov, aby sme zistili, o aký druh choroby ide a lekári jej nastavili následnú liečbu."

Organizovala sa nejedna zbierka pre Julku. Konali sa v kostole, v práci rodičov, dokonca aj na internete. Dostávali príspevky aj od rôznych organizácii. Keď dostala tretiu novú chladničku, matka Monika ju predala cez internet. Do zbierky sa zapojili ľudia z celého Poľska. Prispel aj samotný kňaz v Lukówe. Rodičia po odhalení údajnej dcérinej chorobe prestali pracovať a žili len z jej darov. Monika častokrát vzlykala, že nedokáže objať vlastnú dcéru bez toho, aby jej nespôsobila bolesť.

Starosta a lekári

Všetci tomuto klamstvu uverili. Starosta obce začal tiež tušiť, že niečo nie je v poriadku. Monika B. prišla za ním s prosbou o organizovanie finančnej zbierky pre Julku. On však požadoval Julkinu lekársku správu, aby ju mohol ukázať na zasadnutí obecnej rady. Odvtedy sa s ňou už nestretol.

K odhaleniu prišli lekári v jednej z nemocníc. Začali mať podozrenie, že zmeny na tele dievčaťa nie sú výsledkom choroby, ale úmyselného konania. Keď prípad prebrala polícia, vyšetrovatelia zistili, že Monika B. úmyselne ubližovala vlastnej dcére. "Monika B. natierala dcére Julke pravidelne na tvár toxickú zmes, ktorá výrazne zhoršila jej zdravotný stav. Zatiaľ nevieme určiť, o aký jed ide. Julka sa bohužiaľ kvôli svojmu postihnutiu nemohla nikomu posťažovať ani odhaliť praktiky svojej matky," uviedli vyšetrovatelia.

Pravda, ktorá vyšla nedávno najavo, sa ukázala ako hrozná. Zo zistení vyšetrovateľov vyplýva, že Monika B. dieťaťu úmyselne ublížila. Dievčatku votrela do tváre toxickú látku. Zatiaľ nie je určené, čo to je. Julka sa kvôli svojmu postihnutiu nemohla nikomu sťažovať.

Pôjde za mreže

Súd v Lubline obvinil Moniku B. z okresu Luków, že v čase od februára 2007 do januára 2024 mimoriadne kruto fyzicky a psychicky týrala svoju maloletú mentálne postihnutú dcéru. "Pokožku dieťaťa na tvári a krku priviedol do kontaktu s bližšie nešpecifikovanou tekutou toxickou látkou s dráždivými a žieravými vlastnosťami, čo spôsobilo rozsiahle kožné poranenia," uviedla pre prokurátorka Agnieszka Kępková z Okresnej prokuratúry v Lubline. Obvinenej hrozí až 20-ročný trest odňatia slobody. Julkin otec neverí, že vinu nesie jeho manželka: "Niečo by som si všimol a reagoval. Veď to (choroba) trvalo roky... Nedovolil by som, aby Julke niekto ublížil. Naša dcéra nás miluje, vždy sme si s ňou boli blízki," obraňuje Moniku B. zničený manžel.