Českí poľnohospodári chystajú rozsiahly protest, Praha sa obáva kolapsu dopravy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Christian Charisius/dpa via AP)

Protestujúci s traktormi by mali do hlavného mesta doraziť v pondelok okolo 6.00 hod. a od budovy ministerstva plánujú odísť popoludní o 15.00 hod. Rozsah akcie však podľa magistrátu môže mesto dopravne ochromiť až do nočných hodín. Navyše, organizátori predpokladajú, že do protestu v Prahe sa môžu zapojiť vyššie stovky až tisícky kusov techniky. "Doprava teda môže byť ochromená nielen v tejto lokalite, širokom okolí a na príjazdoch do Prahy, ale zastaviť sa môže prakticky celé mesto," varoval vo štvrtok magistrát.

Traktory sú na diaľnici neakceptovateľné

Ak by sa zhromaždenie uskutočnilo v plánovanom rozsahu, môže to podľa námestníka pražského primátora pre dopravu Zdeňka Hřiba negatívne obmedziť aj hasičov a záchranárov. "Žiadame preto obyvateľov, aby, ak je to len trochu možné, do Prahy vôbec nejazdili a využili napríklad možnosť práce z domu. Na cestu do metropoly bude najvhodnejšie využiť vlakovú dopravu," dodal. Organizátori pôvodne plánovali, že sa budú zhromažďovať na viacerých diaľniciach pred Prahou a následne pôjdu k ministerstvu. Polícia ich však upozornila, že traktory sú na diaľnici neakceptovateľné, musia tak použiť iné cesty.

Okrem ministerstva chcú v pondelok a utorok protestovať aj pred Úradom vlády, na Malostranskom námestí neďaleko Poslaneckej snemovne od pondelka až do štvrtka. Za protestami stojí časť nespokojných poľnohospodárov a Asociácia samostatných odborov ČR na čele s Bohumírom Dufkom. Stanovili si niekoľko požiadaviek vrátane demisie vlády či odstúpenie od tzv. green dealu. Veľké odborové organizácie ako Agrárna komora, Poľnohospodársky zväz a Asociácia súkromného poľnohospodárstva sa od akcie dištancovali. Magistrát zdôraznil, že protest nemôže zakázať a pripomenul rozsudok Mestského súdu v Prahe, ktorý uznal blokovanie dopravy ako legitímny protest. Mesto a jeho obyvatelia ho preto musia strpieť.