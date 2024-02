Vo veku 85 rokov zomrel Henry Fambrough: Bol posledným pôvodným členom The Spinners

Henry Fambrough (Zdroj: TASR/AP/Carlos Osorio)

DETROIT - Vo veku 85 rokov zomrel Henry Fambrough, posledný pôvodný člen americkej R&B skupiny The Spinners. Spevák skonal pokojne v stredu prirodzenou smrťou vo svojom dome v štáte Virgínia, uviedla hovorkyňa skupiny. Informuje denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na tlačovú agentúru AP.

Skupinu vlani v novembri uviedli do Rockandrollovej siene slávy. Spolu s Fambroughom boli do nej uvedení John Edwards, Billy Henderson, Pervis Jackson, Bobby Smith a Philippé Wynne. Formácia, preslávená hitmi ako "It's a Shame", "Could It Be I'm Falling in Love" či "The Rubberband Man", získala v roku 1976 i svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.

Skupina vznikla pod názvom The Domingoes v roku 1954 v meste Ferndale v štáte Michigan. V roku 1961 sa premenovala na The Spinners, ale jej názov sa občas uvádza aj ako The Motown Spinners alebo The Detroit Spinners.

Tieto prezývky sa používali najmä v Spojenom kráľovstve, aby sa predišlo zámene s britskou folkovou skupinou, ktorá sa tiež volala The Spinners. Formácia vydávala svoje nahrávky v hudobnom vydavateľstve Motown, ktoré - ako spoločnosť vlastnená Afroameričanmi - zohralo dôležitú úlohu v rasovej integrácii populárnej hudby a dosiahlo crossoverový úspech.

The Spinners neskôr podpísali zmluvu s vydavateľstvom Atlantic. Ich piesne získali celkovo šesť nominácií na cenu Grammy a 18 platinových a zlatých platní. Skupina stále koncertuje, Fambrough bol v nej aktívny až do apríla minulého roka.