Nová poľská vláda pripravuje opatrenia na prekonanie demografickej krízy

Podľa údajov poľského štatistického úradu GUS zaznamenali vlani v Poľsku asi 272.000 pôrodov, čo je asi o 33.000 menej ako v roku 2022. Ide zároveň o najnižší počet pôrodov zaznamenaných v povojnovom Poľsku behom jedného roka. Podľa údajov GUS tiež vlani v Poľsku počet úmrtí prevýšil počet pôrodov o asi 137.000.

Gajewska označila v sobotu za najznepokojujúcejšie údaje štatistického úrady o klesajúcej pôrodnosti. Zároveň oznámila, že vláda plánuje zostaviť poradnú radu pre rodinnú a demografickú politiku zloženú z renomovaných odborníkov s cieľom vypracovať riešenia na prekonanie demografickej krízy v nasledujúcich rokoch.

Plány poľskej vlády

Podľa Gajewskej plánuje poľská vláda, ktorá sa moci v krajine ujala koncom vlaňajška, predstaviť nové sociálne opatrenie. Pôjde napríklad o program zvaný Aktívny rodič. V rámci neho bude budú rodičia, ktorí chcú svoje dieťa umiestniť do jasieľ a nastúpiť do práce pred dosiahnutím tretieho roku života dieťaťa, dostávať mesačný príspevok 1500 zlotých (asi 347 eur). Rodičia pritom tento príspevok dostanú, aj keď ich dieťa bude strážiť iný rodinný príslušník. Gajewska okrem toho poukázala na to, že opatrenie predchádzajúcej vlády, v rámci ktorého boli od januára tohto roka zvýšené prídavky na deti z 500 na 800 zlotých (184 eur), sa bezprostredne nepremietlo priamo do zvýšeného počtu pôrodov.