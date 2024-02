Ukrajinskú armádu vedie nový Zelenského muž: Čo vieme o Oleksandrovi Syrskom?

Oleksandr Syrskyj je novým šéfom ukrajinskej armády. (Zdroj: profimedia.sk)

Syrskyj sa narodil v júli 1965 vo Vladimirskej oblasti na území dnešného Ruska, ktoré bolo vtedy súčasťou Sovietskeho zväzu ako Ukrajina. Od 80. rokov žije na Ukrajine.

Študoval na Vysokej armádnej škole v Moskve, rovnako ako mnohí jeho rovesníci, ktorí sú dnes veliteľmi ruskej armády. Syrskyj promoval v roku 1986 a vstúpil do sovietskeho delostreleckého zboru.

Nzývajú ho „Snežný leopard“. V roku 2019 sa Syrskyj stal veliteľom ukrajinských pozemných síl. Predtým velil ukrajinským jednotkám bojujúcim proti povstalcom podporovaným Ruskom v Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Tam dostal bojové meno „Snežný leopard“.

Najväčšie úspechy

Syrskyj bol zodpovedný za niektoré z najväčších úspechov v súčasnej vojne proti ruskej armáde. V prvých mesiacoch zorganizoval úspešnú obranu hlavného mesta Kyjeva a v apríli 2022 bol menovaný „Hrdinom Ukrajiny“, čo je najvyššie vyznamenanie pre vojaka. V lete 2022 spustil úspešnú protiofenzívu v Charkovskej oblasti, v ktorej Ukrajina prekvapila Rusov a oslobodila veľké časti okupovaných území.

Začiatkom roku 2023 Syrskyj prevzal obranu mesta Bachmut, kde padli tisíce vojakov na oboch stranách. Do tej doby to bola jedna z najkrvavejších bitiek vo vojne. Niektorí vojenskí analytici sa pýtali, či obrana tak ťažko bombardovaného mesta oprávňuje zabitie alebo zranenie toľkých ľudí. Syrskyj odpovedal, že tvrdý odpor oslabil bojovú silu Ruska a na dlhý čas oslabil žoldnierske vojsko wagnerovcov.

Syrskyj má povesť toho, že sa obzvlášť obáva o morálku svojich jednotiek. Často ho vidieť na návšteve frontu. V rozhovoroch povedal, že každú noc spí len 4,5 hodiny a relaxuje cvičením. Syrskyj je ženatý a má dvoch synov.