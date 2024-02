Stále nie je jasné, či rukojemníci Hamasu dostali lieky: Borrell varoval pred následkami zastavenia financovania UNRWA

Demonštranti, ktorí požadujú prepustenie zvyšných rukojemníkov zadržiavaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy, blokujú cestu počas protestného zhromaždenia v izraelskom Tel Avive. (Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty)

JERUZALEM - Ani tri týždne po oznámení, že izraelskí rukojemníci zavlečení do Pásma Gazy dostanú potrebné lieky, ich príbuzní nevedia, či sa tak naozaj stalo. Správu o tom nemá ani Fórum rukojemníkov a rodín nezvestných a zrejme ani úrad izraelského premiéra, pretože denníku The Times of Israel (TOI) neposkytol žiadnu relevantnú informáciu v tejto veci.