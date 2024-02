Postup Maďarska ohľadom Švédska v NATO môže ohroziť vzťahy s USA, tvrdia senátori

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP/Branislav Bibel)

WASHINGTON - Otáľanie s ratifikáciou vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie môže nenávratne poškodiť vzťahy medzi Maďarskom a Spojenými štátmi. Vo štvrtok to uviedli senátori Jeanne Shaheenová a Thom Tillis, napísala agentúra Reuters. Podľa senátora Bena Cardina, ktorý zasadá v zahraničnom výbore, je potom na mieste otázka, či má Maďarsko zotrvať v programe, ktorý mu umožňuje bezvízový styk pre krátkodobé pobyty.

Maďarsko je poslednou krajinou Severoatlantickej aliancie, ktorá ešte neschválila rozšírenie NATO o Švédsko. Nie je ani jasné, kedy sa tak stane. Na pondelok je na podnet opozície zvolané rokovanie maďarského parlamentu, ktoré by sa záležitosťou mohlo zaoberať. Turecko, na ktorého súhlas sa rovnako mnoho mesiacov čakalo, dokončilo ratifikáciu v januári.

archívne video

Krajiny V4 podporujú vstup Švédska a Fínska do NATO (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

"Partneri sa tak nesprávajú," uviedol ohľadne ratifikácie švédskeho vstupu do NATO senátor Cardin. Podľa neho je tak otázkou, či je Maďarsko dostatočne spoľahlivým spojencom USA a či by aj naďalej malo byť súčasťou programu, ktorý umožňuje maďarským občanom cestovať do Spojených štátov na 90 a menej dní bez víza.

"Kvôli nečinnosti Maďarska hrozí nezvratné poškodenie jeho vzťahov so Spojenými štátmi a NATO," uviedol senátori Shaheenová a Tillis, ktorí spoločne predsedajú výboru v Senáte pre aktivity Severoatlantickej aliancie.

Demokratický senátor Cardin tiež vyjadril hlboké znepokojenie ohľadom zahraničnej orientácie vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Poukázal, že Orbán až do štvrtka blokoval unijnú pomoc Ukrajine. Balík dlhodobej finančnej pomoci Ukrajine vo výške 50 miliárd eur (1,2 bilióna korún) nakoniec vo štvrtok v Bruseli jednomyseľne schválili prezidenti a premiéri krajín Európskej únie. Švédsko podalo žiadosť o vstup do aliancie spoločne s Fínskom v máji 2022 v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Fínsko sa stalo členom NATO na začiatku vlaňajšieho apríla.