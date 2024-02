Fidesz v otázke prijatia Švédska do NATO počká na schôdzu premiérov: Kristersson by mal prísť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa švédskeho denníka Dagens Nyheter premiéri Kristersson a Orbán krátko neformálne rokovali počas štvrtkového bruselského summitu. Maďarská strana o tom však neinformovala. Švédsky premiér Orbánovi zopakoval svoj postoj, že sa s ním rád stretne v Budapešti, ale až po maďarskej ratifikácii vstupu Švédska do NATO.

archívne video

Jaroslav Naď: Máme záujem na strategickej spolupráci so Švédmi (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Premiér nedostal odpoveď na otázky

Denník podotkol, že švédsky premiér nedostal odpoveď na otázky o termíne hlasovania v parlamente, ani kedy by sa mohlo uskutočniť stretnutie v Budapešti. Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér v súlade s požiadavkou opozície vo štvrtok zvolal na pondelok 5. februára mimoriadnu schôdzu k ratifikácii vstupu Švédska do NATO.

Server hvg.hu však pripomenul, že od roku 2010 zvolala opozícia mimoriadnu schôdzu parlamentu 17 krát, žiadna sa však doteraz neuskutočnila. Poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP sa na zasadnutí nezúčastnili a jeho program nebol schválený. Maďarsko ako posledná členská krajina neratifikovala prijatie Švédska do obrannej Severoatlantickej aliancie. Turecký parlament jeho vstup ratifikoval 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka, pričom tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.

Kristersson by mal prísť pred hlasovaním

Švédsky premiér Ulf Kristersson by mal navštíviť Budapešť ešte pred hlasovaním v maďarskom parlamente o prijatí jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. Podľa servera hvg.hu to vyhlásil v piatok v Bruseli šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.

Švédsky premiér by podľa maďarského ministra konal "čestne a korektne", keby prišiel do Maďarska. "Myslím, že by to bolo správne z niekoľkých dôvodov. A jedným z mnohých dôvodov je napríklad aj to, že išiel aj do Turecka,“ povedal šéf diplomacie vo videozázname na Facebooku.

Podľa švédskeho denníka Dagens Nyheter Kristersson s Orbánom krátko neformálne rokovali po štvrtkovom bruselskom summite. Maďarská strana o tom však neinformovala. Švédsky premiér Orbánovi zopakoval svoj postoj, že sa s ním rád stretne v Budapešti, ale až po maďarskej ratifikácii vstupu Švédska do NATO.