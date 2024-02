Žije ako kráľ! Unikli ZÁBERY Putinovho tajného paláca: Má vlastný heliport a sála z neho luxus

Hostia môžu mať k dispozícii čerstvé ryby - nehnuteľnosť sa nachádza na malebnom Ladožskom jazere. (Zdroj: profimedia.sk, The Dossier Center)

Palác je obklopený štyrmi štvorcovými kilometrami pôdy. Rozloha pozemku je pre porovnanie dvakrát väčšia ako celé Monacké kniežatstvo, ktoré má približne dva kilometre štvorcové.

Výskumná sieť Dossier Center, ktorá sleduje Putinove machinácie, objekt špehovala a natáčala palác pomocou dronu. „Najpodrobnejšie video, aké kedy bolo natočené o Putinových rezidenciách,“ hovoria jeho tvorcovia.

Palác sa nachádza v Karelskej republike na severozápade Ruska, len 30 kilometrov od fínskych hraníc. Je známe, že nehnuteľnosť existuje od roku 2016. Zatiaľ však zostávala pred zrakom bežných ľudí skrytá.

Miestni obyvatelia hovoria, že Putin navštívi svoj palác aspoň raz do roka a cez veľké panoramatické okná sa pozerá na krásy prírody. K nehnuteľnosti nevedie žiadna verejná cesta - dostanete sa tam iba loďou alebo helikoptérou. Za obrovským majetkom sa nachádza pristávacia plocha.

Dossier Center, ktoré patrí opozičnému predstaviteľovi a exoligarchovi Michailovi Chodorkovskému (60), zistilo, že sídlo má tri hlavné budovy. Ksždá z nich mimoriadne moderná. Vo vnútri sú budovy tiež udržiavané chladné a neprikrášlené.

Nehnuteľnosť je oficiálne maskovaná názvami „rybárska chata“, „stodola“ a „záhradný dom“. Na záberoch z dronov môžete vidieť pstruhovú farmu – ryba je pravdepodobne na jedálnom lístku počas Putinových návštev. V budove sa nachádza jedáleň s rozlohou 200 metrov štvorcových. „Záhradný domček“ sa nachádza vedľa umelého štvormetrového vodopádu.

Zamestnanci ruskej bezpečnostnej služby nonstop strážia majetok okolo jazera. Keď je tam Putin, sú tam skryté obranné zariadenia. Vraj sú vsadené do jedného z kopcov.