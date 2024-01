Maďarsko ratifikuje vstup Švédska do NATO na konci februára: Očakáva to šéf Severoatlantickej aliancie

Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

BRUSEL -Generálny tajomník NATO očakáva, že maďarský parlament ratifikuje vstup Švédska do NATO hneď, ako sa znovu zíde na konci februára. Odstráni sa tak posledná prekážka pre vstup severskej krajiny do Severoatlantickej aliancie. Šéf NATO Jens Stoltenberg to uviedol po dnešnom rokovaní s čiernohorským premiérom Milojkom Spajičom, ktoré sa uskutočnilo v sídle NATO v Bruseli.