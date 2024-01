Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/(Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Zdá sa, že nový kurz Ruska je zameraný na dlhodobú konfrontáciu so Západom. Vyplýva to z vyhlásení Nikolaja Patruševa, tajomníka ruskej bezpečnostnej rady a šéfa všetkých tajných služieb krajiny.

„La Stampa“ uvádza, že na stretnutí na Štátnej technickej námornej univerzite v Petrohrade Patrušev oznámil explicitnú prípravu na dlhotrvajúcu vojnu so Západom.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 706 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Patrušev predpovedá rozsiahly konflikt

Rozruch vyvolal najmä Patruševov výrok, že „vojna sa nezastaví ani po skončení horúcej fázy konfliktu na Ukrajine“. Podľa Patruševa vedú anglo-americké mocnosti zástupnú vojnu proti Rusku. Zdôraznil: „Nepriateľ vtrhol do našej krajiny niekoľkokrát ohňom a mečom. Teraz USA a NATO vedú zástupnú vojnu proti našim ľuďom a nášmu štátu. Konflikt sa neskončí ani po skončení horúcej fázy na Ukrajine.

„La Stampa“ zdôrazňuje, že tieto vyhlásenia predstavujú eskaláciu výhražného správania. V porovnaní s predchádzajúcimi vyhláseniami Patruševa, ktorý v októbri 2022 iba tvrdil, že Západ chce presunúť nepriateľstvo z Ukrajiny na ruské územie, znamenajú znepokojujúci krok vpred. V júli 2023 Patrušev povedal, že je presvedčený, že Západ plánuje v Karélii vyvolať národný separatizmus.

Rusko zvažuje rozmiestnenie jadrových zbraní v blízkosti Ameriky

Zdá sa, že iní ruskí lídri podporujú túto novú vojenskú doktrínu. Zástupca Nikolaja Patruševa tiež oznámil, že Západ sa usiluje o podrobenie Ruska. V tejto súvislosti Duma zvažuje rozmiestnenie ruských jadrových zbraní v krajinách Venezuely a Nikaraguy, ktoré ležia v blízkosti USA.