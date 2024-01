Výskyt osýpok v Európe prudko stúpol, informuje Svetová zdravotnícka organizácia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KODAŇ - Počet prípadov osýpok v Európe sa vlani od januára do októbra zvýšil takmer tridsaťnásobne v porovnaní s rokom 2022. Oznámila to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá zároveň vyzvala na "naliehavú" očkovaciu kampaň. Informuje agentúra AFP. Minulý rok bolo v Európe v období od januára do októbra zaznamenaných 30.000 prípadov osýpok. V roku 2022 šlo o 941 prípadov hlásených za celých 12 mesiacov.