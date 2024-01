Čaká nás tuhá zima! Katar pozastavil dodávky plynu do Európy: Dôvodom je konflikt medzi USA a povstalcami

archívne video

Boje v Jemene

Katar, ktorý je druhým najväčším exportérom LNG na svete v dôsledku konfliktu medzi USA, Veľkou Britániou a jemenskými povstalcami prijal strategické rozhodnutie pozastaviť presun tankerov prevážajúcich skvapalnený zemný plyn. Dôvodom sú zvýšené riziká v prieplave Babe el-Mandeb.

Ako píše agentúra Bloomberg, najmenej päť tankerov prevážajúcich LNG, ktoré smerovali do európskych prístavov už od piatka stojí bez pohybu. Stopka pre dodávky LNG by tak pre nás mohla znamenať ťažké časy, na európsky kontinent sa blíži tuhá zima.

(Zdroj: Getty Images)

Katarská spoločnosť Qatar Energy sa tak pridala do radu spoločností, ktoré pre obavy z ohrozenia svojho nákladu a personálu pozastavili tranzit v blízkosti Jemenu. Hlavnou príčinou má byť hrozba zo strany húsíjských militantov.

How do you know that the impact of Houthi attacks on ships and the US/UK attacks to stop them is getting serious?



When Kuwait and Qatar divert shipments of oil and LNG!

Below is is PM Monarch. Chartered by Kuwait's Petroleum Corp.

source: https://t.co/AUyuMaD8He #Yemen #Oil pic.twitter.com/37THtL4ntA