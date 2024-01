Taiwan vo voľbách podľa analytičky ukázal Číne, že sa nebojí a chce demokraciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TCHAJ-PEJ - Výsledok prezidentských volieb na Taiwane, v ktorých zvíťazil súčasný viceprezident Laj Čching-te, vysiela Číne signál, že Taiwan je oddaný demokracii a chce si ju udržať aj napriek zastrašovaniu. V rozhovore to uviedla analytička zo švédskeho Inštitútu pre bezpečnostnú a rozvojovú politiku (ISDP) Zsuzsa Anna Ferenczyová, podľa ktorej boli pokusy Pekingu o podkopanie dôvery Taiwancov v demokraciu a svojich lídrov neúčinné.

Víťazom prezidentských volieb na Taiwane, ktoré sa uskutočnili v sobotu 13. januára, sa stal kandidát vládnej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) Laj Čching-te, ktorého Peking pred voľbami označil za nebezpečného separatistu. Podporilo ho 40,05 percenta voličov. Jeho hlavný protikandidát Chou Jou-i z konzervatívnej nacionalistickej strany Kuomintang (KMT) získal 33,49 percenta hlasov, zatiaľ čo kandidáta Taiwanskej ľudovej strany (TPP), Kche Wen-čeho podporilo 26,46 percenta voličov.Laj víťazstvom vo voľbách zaistil strane DPP tretie funkčné obdobie za sebou. Stala sa tak prvou stranou, ktorej sa to podarilo od zavedenia priamej voľby prezidenta v roku 1996.

Kandidát za Demokratickú progresívnu stranu Laj Čching-te víta svojich priaznivcov v meste New Taipei. (Zdroj: SITA/AP Photo/Louise Delmotte)

Čína v reakcii na výsledok prezidentských volieb na Taiwane, ktorý považuje za súčasť svojho územia, uviedla, že opätovné zjednotenie Číny a Taiwanu je aj tak "neodvratné".Ďalšie štyri roky pri moci pre stranu DPP znamenajú, že dialóg medzi Tchaj-pejom a Pekingom sa neobnoví, skonštatovala Ferenczyová. Dodala, že čínska vláda strane DPP vôbec nedôveruje a aj keď sa nový prezident pokúsi iniciovať rozhovory, ako to sľúbil, Peking ich s najväčšou pravdepodobnosťou odmietne.Hoci sa súčasný stav nepáči ani jednej strane, je nepravdepodobné, že by ho v blízkej budúcnosti niekto jednostranne zmenil, myslí si analytička. Po voľbách bude podľa nej pokračovať eskalácia napätia v Taiwanskom prielive, ako tomu bolo v posledných štyroch rokoch, keď Peking zvýšil napätie na bezprecedentnú úroveň.

Kombinovaný nátlak

Analytička neočakáva, že Peking v týchto aktivitách poľaví, pretože by to mohlo vyzerať ako slabosť alebo kompromis. A to si nemôže dovoliť smerom k vlastnej verejnosti najmä teraz, keď čínska ekonomika spomaľuje, myslí si Ferenczyová.Čína podľa nej voči Taiwanu zrejme uplatní kombinovaný nátlak – s použitím informačnej manipulácie, agresívnej rétoriky, kybernetických útokov, ekonomického tlaku a vojenských manévrov.

Súčasne s prezidentskými voľbami sa v sobotu na Taiwane konali aj parlamentné voľby, v ktorých vládna strana DPP stratila väčšinu v parlamente. Bude mať 51 hlasov, o jeden menej než Kuomintang. Taiwanská ľudová strana si zaistila osem mandátov. Prezidentova DPP to tak bude mať podľa analytičky v parlamente ťažšie v presadzovaní svojich cieľov, napríklad pri posilňovaní obrany ostrova prostredníctvom nákupu zbraní z USA.