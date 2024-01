Máte v telefóne nepoužívané aplikácie? Spozornite, môžu vás stále špehovať! Takto tomu zabránite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Väčšina ľudí si už nevie predstaviť fungovať bez mobilného telefónu. Keďže už dávno nie sú len na telefonovanie a posielanie SMS a dokážeme si do nich sťahovať rôzne aplikácie či hry, za nejaký čas sa nám tam nakopí celkom slušný počet. Bezpečnostní experti však varujú, že aplikácie v telefóne sledujú a zhromažďujú vaše údaje a to aj tie, ktoré nepoužívate. Netreba sa však obávať, dá sa to vyriešiť jednoduchým spôsobom.