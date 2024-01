Rodina s dieťaťom zablúdila v Malej Fatre: Zachránili ich vďaka TEJTO jednej veci!

Rodina s dieťaťom zablúdila v Malej Fatre (Zdroj: Horská záchranná služba)

V nedeľu 14. januára požiadali Horskú záchrannú službu o pomoc rodičia so 7-ročným dieťaťom, ktorí schádzali z Veľkého Kriváňa s úmyslom dostať sa do Snilovského sedla. "V hustej hmle však zablúdili, vybrali sa smerom do Sedla Bublen a navyše zišli z hrebeňového tyčového značenia," uvádza HZS.

Veľkým šťastím bolo, že mali v telefóne nainštalovanú Aplikáciu HZS. Prostrednístvom nej kontaktovali tiesňovú linku a poskytli záchranárom HZS presné GPS súradnice svojej polohy. "Horskí záchranári z oblastného strediska HZS Malá Fatra skupinu v krátkom čase lokalizovali, poskytli im teplé nápoje, zateplili a následne odprevadili k hornej stanici lanovky v Snilovskom sedle, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračovali kabínkovou lanovou dráhou do Vrátnej samostatne," popisuje šťastný koniec Horská záchranná služba.

Cez aplikáciu HZS vie človek pomoc privolať jedným tlačidlom. Je tiež skvelým pomocníkom pri plánovaní túr cez tzv. knihu vychádzok a túr. "Ak budeme mať o tebe tieto informácie, aplikácia ti večer pred plánovaným dňom túry sama odošle upozornenia a výstrahy pre danú lokalitu. Ak nebudú podmienky priaznivé, budeš mať dostatok času zvážiť inú trasu alebo úplne iný výstup. Navyše, ak sa nám po návrate z túry neozveš, prídeme ti na pomoc," informuje HZS. Okrem roho sa cez ňu dá poistiť, ale čo je najhlavnejšie, dokáže zachrániť život.