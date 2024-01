Sexuálne hry so škrtením sa skončili tragicky: Muž ženu udusil, vypočul si rozsudok

(Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Za minuloročnú vraždu tridsaťročnej ženy v Chotěboři poslal vo štvrtok súd v Pardubiciach Petra Vrabca na desať rokov do väzenia. Teraz dvadsaťšesťročný muž mal so spomínanou ženou vo svojom byte pohlavný styk, pri ktorom ju udusil. Telo potom zviezol výťahom dolu a zanechal ho v blízkom parku, kde ho ráno našli okoloidúci.

Vrabec tvrdí, že ženu usmrtiť nechcel, podľa neho išlo o nešťastnú náhodu pri sexuálnych praktikách so škrtením. Súd mu uložil aj ochranné sexuologické liečenie v ústavnej forme a náhradu nemajetkovej ujmy matke a synovi zosnulej. Rozsudok nie je právoplatný, muž sa proti nemu na mieste odvolal, štátna zástupkyňa si na to ponechala lehotu.

Prípad sa stal 16. februára 2023. Žene spôsobil krvné výrony mäkkých tkanív prednej strany krku pod dolnou čeľusťou a zlomeniny pravého horného rohu štítnej chrupvky a ľavého rohu jazylky. Tieto zlomeniny viedli k obštrukcii dýchacích ciest a smrti udusením.

Zoznámili sa náhodne

Podľa Vrabcovej výpovede sa so ženou zoznámil náhodne na stanici a pozval ju, aby prespala v jeho byte. Cestou si stihli kúpiť ešte vodku, energetické nápoje a cigarety. Pili, rozprávali sa, tancovali a večer skončil pohlavným stykom. Pri ňom Vrabec začal ženu priškrcovať tričkom a jej vlasmi, podľa jeho slov nič nenamietala. "Čítal som o tom v knižkách, že sa tým vraj dosiahne väčší orgazmus," uviedol. Po sexe sa šiel umyť a po návrate si všimol, že žena leží bez hnutia na posteli. Otočil ju na chrbát a začal resuscitovať, ale po chvíli prestal. Záchrannú službu nezavolal, vysvetlil to tým, že spanikáril.

Telo obliekol, zviezol výťahom na prízemie a odvliekol do parčíka. Potom sa vrátil domov, upratal aj výťah a spodné a vrchné poschodia, pretože ten týždeň mal službu na upratovanie, trochu sa prespal a skoro ráno šiel prvým autobusom k rodičom pomôcť so sťahovaním. "Život tej pani nevrátim, ale nemal som v úmysle to urobiť naschvál," povedal.

Škrtenie skúšal aj predtým

Škrtenie pri sexe vyskúšal už skôr, podľa neho nikdy žiaden problém nenastal. Jeho bývalá priateľka na polícii vypovedala, že jej raz pri sexe prehodil okolo krku uterák a silne zatiahol, kvôli čomu omdlela. Neskôr jej povedal, že sa mu také praktiky páčia a chcel by to skúsiť znova. Žena to odmietla a v zime 2019 sa rozišli.

Súd Vrabcovo konanie zhodnotil ako nepriamy úmysel. "Ako odznelo od znalkyne z odboru sexuológie, aj malé dieťa vie, že v prípade, že niekoho budem škrtiť, obzvlášť dlhšiu dobu, potom ho môžem uškrtiť," povedal predseda senátu Jan Šlosar. Podľa neho Vrabcovi tiež priťažilo, že nezavolal záchranku a telo ženy odložil v parku.

Výpovede znalkýň

Podľa výpovede znalkyne z odboru psychiatrie o sebe Vrabec niektoré veci zamlčuje. Netrpí ale žiadnou duševnou poruchou, ktorá by jeho myslenie a vnímanie výrazne narušila. Trpí vrodenou poruchou osobnosti s ťažkým defektom v citovej oblasti, ktorá sa nedá liečiť. Napriek tomu mohol svoje konanie ovládať a rozpoznať jeho protiprávnosť.

Znalkyňa z odboru psychológie u neho diagnostikovala osobnosť s výrazne anomálnymi rysmi. Je antisociálny a vyššia emócia u neho úplne chýba. Je tiež veľmi zle sociálne prispôsobivý, schopnosť sebareflexie je silne obmedzená, neprijal sociálne normy a tiež pravidlá nemá problémy povedať, že ich prekročil. So svojou sexualitou mal už skúsenosti z minulosti a mohol sa z toho poučiť. Aj keď sa priznal, má sebavyviňujúci postoj, za najhoršie nepovažuje usmrtenie ženy, ale to, že ju odniesol z domu. "Nestretla som sa s tým, že by niekto išiel po čine pokojne spať," uviedla znalkyňa Marcela Langová Šindelářová.

Súdna znalkyňa z odboru sexuológie Petra Sejbalová pred súdom uviedla, že obžalovaný trpí poruchou sexuálnej preferencie, sadizmom. "Formu škrtenia sadomasochisti často praktizujú, pre tieto spôsoby sa odporúča, aby obaja partneri súhlasili a mali takzvané stopky, teda vopred dohodnuté signály, kedy príde znamenie, že jeden z partnerov ďalej nechce pokračovať," povedala. Smrť u týchto praktík sexuologička nevylúčila.

Ján Rejtárek, znalec z odboru súdneho lekárstva, pred súdom opísal, že zlomeniny hrtanových chrupaviek a jazylky vznikli strednou až veľkou intenzitou. "Násilie na krku muselo trvať rádovo jednotky minút," uviedol Rejtárek. Obžalovaný ženu škrtil aj rukami.

Vrabec nedoštudoval dopravné učilište, neskôr si urobil kurz, aby mohol pracovať ako murár. Naposledy pracoval ako mäsiar. K hodnoteniu svojho činu sa vyjadruje veľmi úsporne. "Mrzí ma to, nemám, čo by som k tomu dodal. Mrzí ma, že tej osobe nemôžem vrátiť život," povedal pri výsluchu.