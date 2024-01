Zomrela, lebo chcela byť krajšia: Trojnásobná matka (†26) neprežila plastickú operáciu zadku

Demi Agoglia zomrela po operácii zadku. (Zdroj: Facebook)

Trojnásobná mama sa rozhodla pre brazílsky lifting zadku (stojí okolo 7000 eur), ktorý zahŕňa vypchávky zadočku vlastným tukom. Zákrok je považovaný za najnebezpečnejšiu kozmetickú operáciu na svete.

Demi Agoglia odletela do Istanbulu so svojím priateľom Bradleym Jonesom, aby podstúpila operáciu. Hovorí sa, že on a jej rodina neodporúčali nebezpečný postup, ale Demi nechcela počúvať. Jej brat Carl pre Sun povedal: "Minulý rok podstúpila niekoľko operácií v Turecku, vrátane zubnej chirurgie, čo vyústilo do komplikácií."

Lekári však tvrdia, že operácia zadku prebehla bez problémov. Ale takmer o štyri dni neskôr, v deň odchodu, sa Agoglia zobudila v skorých ranných hodinách a sťažovala sa na bolesť. Jej priateľ následne zavolal taxík do nemocnice. Potom sa veci zdramatizovali.

Demi Agoglia so svojím priateľom Bradleym Jonesom. Sprevádzal ju do Turecka. (Zdroj: Facebook)

26-ročná žena utrpela v taxíku niekoľko infarktov spôsobených tukovou embóliou. Jej priateľ sa ju pokúsil oživiť. Lekári jej už v nemocnici nevedeli pomôcť. Mladá žena zomrela o niekoľko hodín neskôr na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Demi Agoglia po sebe zanechala tri deti. Jej sedemmesačný syn a ďalšie dve deti zostali v Anglicku, zatiaľ čo ich matka bola operovaná v Turecku.

Demiin priateľ zostal zatiaľ v Istanbule, aby situáciu riešil. Jej brat Carl, sám otec štyroch detí, povedal: „Sme zničení! Dlho sme sa ju snažili odhovoriť od tejto operácie. Ale je to dospelá žena a rozhodla sa sama."

Má tiež dôležitú radu: "Ak uvažujete o takejto kozmetickej procedúre: Nerobte to!"