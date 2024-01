Sunak prisľúbil odškodnenie neprávom odsúdeným zamestnancom pošty

Rishi Sunak (Zdroj: SITA/Jessica Taylor/UK Parliament via AP)

LONDÝN - Britská vláda chce čo najrýchlejšie odškodniť stovky neprávom odsúdených bývalých vedúcich pobočiek pošty a pomôcť im očistiť ich meno. Pomôcť im v tom má nový zákon, ktorý by mal byť prijatý v priebehu niekoľkých týždňov, povedal v stredu v Dolnej snemovni parlamentu britský premiér Rishi Sunak. Informovala o tom nemecká verejnoprávna televízia ZDF.

"Ide o jeden z najväčších justičných omylov v dejinách našej krajiny. Životy a povesť ľudí, ktorí tvrdo pracovali, aby slúžili svojim komunitám, boli zničené nie ich vlastnou vinou. Obetiam musí byť učinené zadosť a musia dostať odškodnenie," vyhlásil Sunak.

V rokoch 1999 - 2015 bolo za údajnú spreneveru finančných prostriedkov štátneho podniku Post Office trestne stíhaných vyše 700 jeho zamestnancov. V skutočnosti však bol na vine počítačový program Horizon od japonského technologického giganta Fujitsu, ktorý britská pošta začala používať od konca 90. rokov.

Hoci je celá kauza známa už dlhší čas, naplno sa dostala do centra pozornosti až po tom, čo televízna stanica ITV odvysielala minulý týždeň viacdielnu drámu s názvom Mr. Bates vs The Post Office.

Systém nesprávne hlásil, že zmizli peniaze, obvinili stovky vedúcich pobočiek

Stovky vedúcich pobočiek pošty boli obvinené z krádeže alebo podvodu. Systém totiž nesprávne hlásil, že z pobočiek zmizli peniaze. Niektorí z obvinených museli ísť do väzenia a mnohí zažili nielen sociálnu ostrakizáciu, ale po finančnej stránke sa ocitli na dne, pretože štátnej pošte museli splácať nemalé čiastky. Viacerí spáchali samovraždu.

Bývalý riaditeľ pobočky Alan Bates spolu s kolegami po dva roky trvajúcom procese v decembri 2019 dosiahol, že sudca Najvyššieho súdi konštatoval, že príčinou problémov s účtovníctvom je chybný softvér. Sudca vyčítal pošte „inštitucionálnu tvrdošijnosť“, pretože riadne nevyšetrila skutočné príčiny nezrovnalostí. Právnici pošty však napriek tomu istý čas naďalej podnikali kroky proti nevinným zamestnancom.

Prípad ešte nie je ani zďaleka uzatvorený. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo vo februári 2022 s cieľom zistiť, kto z vedenia pošty vedel o neoprávnených obvineniach, sa ešte neskončilo. Zatiaľ bolo zrušených len 93 rozsudkov. Niektorým krivo obvineným doteraz vyplatili odškodné vo výške 21 miliónov libier. Vlani v septembri vláda oznámila, že každý postihnutý dostane odškodné 600-tisíc libier, môže však podniknúť aj právne kroky, aby sa domohol vyššieho odškodnenia. Škandál dostihol aj bývalú šéfku Post Office Paulu Vennellsovú, ktorá v utorok vrátila ocenenie Rad britského impéria (CBE), udelené v roku 2018.