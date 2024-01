Muž si odsedel 44 rokov za čin, ktorý nespáchal: Teraz mu vyplatia milióny ako odškodné! Zo slov právnika však mrazí

Ronnie Long (Zdroj: SITA/AP/Peter Weinberger)

Muž čiernej pleti Ronnie Long bol v roku 1976 neprávom usvedčený zo znásilnenia prominentnej bielej ženy. Mal vtedy 21 rokov a odsúdili ho na doživotie. Jeho nevinu dokázali po 44 rokoch. Podľa jeho právnikov neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by ho z činu usvedčovali.

Odvtedy bojoval za odškodné. Teraz sa mu podarilo urovnať svoj občiansky súdny spor s mestom Concord, ktoré mu vyplatí 22 miliónov dolárov. Ďalšie 3 milióny dostane od Štátneho úradu pre vyšetrovanie v Severnej Karolíne. Informuje o tom zahraničný portál NBC News.

Druhé najvyššie odškodné

uvádza sa vo vyhlásení mesta Concord.

Právnici, ktorí zastupovali Longa, uviedli, že vysporiadanie je druhým najväčším zaznamenaným vysporiadaním v súvislosti s nezákonným odsúdením. "Našli sme v tomto prípade spravodlivosť? Rozhodne nie. Žiadna suma peňazí Ronniemu nikdy nevynahradí všetko, o čo prišiel, ale toto je pre neho veľký krok vpred," povedal Longov právnik Jamie Lau.

"Dnes je to, samozrejme, slávnostný deň, keď vieme, že Ronnie bude mať vďaka tomuto vyrovnaniu svoje prostriedky až do konca života. Bola to dlhá cesta, kým sme sa dostali do tohto bodu, takže je to skvelý výsledok," povedal Lau.