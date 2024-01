Scholz je otvorený vývozu stíhačiek Eurofighter do Saudskej Arábie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)

BERLÍN - Nemecký kancelár Olaf Scholz je rovnako ako ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková otvorený vývozu stíhačiek Eurofighter do Saudskej Arábie. Uviedol to v pondelok hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit.

"Áno, spolkový kancelár zdieľa toto hodnotenie," povedal Hebestreit. Saudská Arábia podľa jeho slov zaujala "veľmi konštruktívny postoj" voči Izraelu po útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra a následnom vypuknutí bojov v Pásme Gazy.

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/John Macdougall/Pool Photo via AP)

"Saudskoarabské vzdušné sily, ktoré tiež používajú stíhačky Eurofighter, zostrelili rakety húsíjskych povstalcov, ktoré smerovali na Izrael. A práve vo svetle celého tohto vývoja treba vnímať postoj nemeckej vlády k Eurofighterom. Je to úzko koordinované v rámci nemeckej vlády," dodal hovorca. Vývoz týchto stíhačiek do Saudskej Arábie obhajoval aj nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck, píše DPA. Vývoz zbraní do Saudskej Arábie vzbudzuje kontroverzie pre situáciu s dodržiavaním ľudských práv v krajine a zásahy tejto vznikajúcej vojenskej mocnosti v regionálnych konfliktoch, konštatuje DPA.

Nemecká vláda vlani v júli rozhodla o pozastavení dodávok stíhačiek Eurofighter do Saudskej Arábie do konca svojho funkčného obdobia v roku 2025.Predmetné stíhačky sú spoločným európskym projektom, ktorého súčasťou je aj Nemecko a má preto právo veta pri rozhodnutiach o vývoze. Lietadlá sú vyrábané v Británii, ktorá je pripravená dodať ich do Saudskej Arábie. Podľa nepotvrdených informácii sa rokuje o 48 stíhačkách, píše DPA.