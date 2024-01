Dohra masakru na pražskej univerzite: Minister chce rezignovať! Priznal, že večierok pokračoval aj po streľbe

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA - Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka (KDU-ČSL) je "pripravený zvážiť, že by ponúkol rezignáciu" kvôli vianočnému večierku usporiadanému na ministerstve v čase tragickej streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Uviedol to dnes v diskusnej relácii Českej televízie (ČT) Otázky Václava Moravce. Premiér Petr Fiala (ODS) v relácii Partie Terézie Tománkovej na CNN Prima News vyhlásil, že zatiaľ Jurečkovo odvolanie nepripravuje. Minister sa podľa neho ospravedlnil, situáciu ale musí ešte lepšie vysvetliť.

archívne video

Hlavné mesto sa zahalilo do smútku: Ľudia zapaľujú sviečky obetiam útoku na Karlovej univerzite (Zdroj: Topky/ Maarty)

Jurečka v ČT svoje ospravedlnenie zopakoval. Dodal, že sa ospravedlňuje za nesprávne vyhodnotenie situácie aj za následnú komunikáciu. Večierok ministerstva vyvolal kritiku. Pokračoval v čase, keď už boli známe tragické udalosti, pri ktorých ozbrojený útočník zabil štrnásť ľudí a ďalších 25 zranil. Kritické reakcie vyvolalo aj ospravedlnenie Jurečku, pretože prišlo neskoro a uvádzal v ňom, že by večierok rozpustil skôr, ak by už o tragických následkoch vedel. Členovia vlády však mali informácie už niekoľko hodín.

"Ospravedlňujem sa znovu, pretože z mojej strany vyhodnotenie tej otázky ukončiť to vianočné stretnutie skôr a aj otázka tej komunikácie, bolo chybou," vyhlásil minister. Dodal, že textovú správu z úradu vlády dostal po 17.00 h, ale prečítal si ju až o 18.26 h. "Chybou bolo, že som to už v tom čase nevyhodnotil tak, že by som to stretnutie celé ukončil," povedal v ČT. Párty sa podľa neho skončila jeho odchodom na rokovanie vlády, ktoré sa začínalo o 21.00 h.

Server iDnes.cz ale na základe svedectiev účastníkov party napísal, že sa minister na večierok vrátil aj po mimoriadnom rokovaní vlády, na ktorom sa streľba riešila. V tom čase tam bolo podľa dnešného vyjadrenia ministra okolo 30 ľudí, bližších spolupracovníkov. Jurečka tam s nimi zostal. Dodal, že ho skoršia nesprávna komunikácia mrzí, nikdy ale v odpovediach na otázky novinárov neklamal.

"Mne je ľúto, že k takejto situácii došlo," povedal Fiala. Podľa neho "mala byť vyhodnotená inak". Predseda vlády uviedol, že minister musí teraz všetko hlavne vysvetliť. Urobil však chybu, za ktorú sa ospravedlnil, čo je pre neho podstatné.