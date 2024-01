Súd v New Yorku začal zverejňovať dokumenty v prípade sexuálneho delikventa Epsteina

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK — Súd v New Yorku začal v stredu zverejňovať odtajnené dokumenty súvisiace s prípadom niekdajšieho amerického finančníka Jeffreyho Epsteina obvineného zo zneužívania neplnoletých dievčat, ktorý v roku 2019 spáchal samovraždu čakajúc vo väzení na súdny proces , informovala agentúra AFP.

V pôvodne neverejnom približne 1000-stranovom spise sa spomínajú mená bývalých prezidentov USA Billa Clintona a Donalda Trumpa či britského princa Andrewa. Clintona ani Trump však v tomto prípade neboli obvinení zo žiadneho pochybenia.V dokumentoch sa spomína zhruba 150 ľudí vrátane množstva Epsteinových spolupracovníkov, politikov, obchodníkov a obetí, ktoré boli pôvodne identifikovaní len ako Jane Doe alebo John Doe — tieto sa bežne používajú v prípade, ak skutočná identita osoby nie je známa alebo sa zámerne zatajuje.

(Zdroj: SITA/AP/New York State Sex Offender Registry)

Dokumenty sú súčasťou žaloby, ktorú v roku 2015 podala Američanka Virginia Guiffreová na bývalú Epsteinovu priateľku Ghislaine Maxwellovú, odsúdenú na 20 rokov za to, že Epsteinovi pomáhala pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich pohlavne zneužívali.Sudkyňa newyorského súdu Loretta Preskaová ešte v decembri nariadila, aby boli dokumenty zverejnené do 14 dní. Niektoré osoby, najmä tie, ktoré ešte nedovŕšili 18 rokov, zostanú naďalej anonymné. Na sudkyňu sa však obrátili aj jednotlivci, ktorí nesúhlasili so zverejnením svojej identity.Stanica CNN konštatuje, že aj keď dokumenty pravdepodobne neprinesú žiadne prevratné skutočnosti, nové detaily v prípade týkajúce sa Epsteina by mohli poskytnúť podklady pre ďalšie súdne spory.

Court documents reveal names of powerful figures allegedly linked to Jeffrey Epsteinhttps://t.co/AQHT3UUWBP — Bloglimy (@Bloglimy) January 4, 2024

Do prípadu sexuálneho napadnutia, ktoré sa malo odohrať v nehnuteľnostiach patriacich Epsteinovi a Maxwellovej, bol zapojený aj britský princ Andrew, ktorý čelil žalobe zo strany Američanky Giuffreovej.Giuffreová, ktorá má teraz 40 rokov, tvrdí, že od svojich 16 rokov bola obeťou obchodovania so sexom a sexuálneho zneužívania, ktoré organizoval Epstein.

Američanka tvrdila, že princ Andrew ju sexuálne napadol v troch prípadoch — v londýnskom dome Maxwellovej, v sídle Epsteina v New Yorku a na Epsteinovom súkromnom ostrove patriacom k Americkým Panenským ostrovom.Hoci v tomto prípade došlo k mimosúdnemu finančnému vyrovnaniu a princ Andrew akékoľvek obvinenia poprel, britskej kráľovnej vrátil na žiadosť vojnových veteránov všetky čestné vojenské hodnosti a pre škandál okolo jeho priateľstva s Epsteinom bol v roku 2019 pozbavený výkonu všetkých povinností člena kráľovskej rodiny.