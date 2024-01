Študentka napadla učiteľku: VIDEO Lietali facky aj päste! Žiaci si to natáčali, nikto nevolal pomoc

Študentka sa pobila s učiteľkou na chodbe školy (Zdroj: X/Girls Fight Tv)

ST. LOUIS – Žiaci na školách si začínajú voči učiteľom dovoľovať čoraz viac. V USA v štáte Missouri to jedného dňa prerástlo do násilného činu. Na chodbe jednej zo škôl, kde prechádzalo počas prestávky veľa študentov, nastal zmätok. Študentka a učiteľka si doslova skočili do vlasov. Reakcia žiakov bola zarážajúca.