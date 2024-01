V zásielke z USA našli namiesto vinylových platní drogy: Množstvo predstavuje 8000 dávok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zamestnanci poľského daňového úradu KAS našli takmer jeden kilogram drog v dvoch zapečatených plastových vreckách vložených do obalov na platne. Sčasti kryštalickú a sčasti tekutú hnedobielu látku poslali do laboratória na analýzu.

archívne video

Polícia zadržala osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Výsledky odhalili prítomnosť zlúčeniny delta-9 tetrahydrokanabinol, takzvaného THC, a to vo veľmi vysokej koncentrácii," oznámil v stredu KAS. Daňový úrad dodal, že zo zaistenej drogy by sa dalo pripraviť viac ako 8000 dávok. THC je hlavnou psychoaktívnou zložkou marihuany. Devätnásťročného adresáta zásielky z USA vzali na dva mesiace do väzby.