Temné proroctvo: Demokracie sú v kríze! Bude supervolebný rok 2024 "rokom despotov"?

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP))

Rok 2024 je supervolebný rok – v Európe sa bude voliť Európsky parlament a v USA a Rusku prezidenti. Aj keď už nie je pochýb o tom, že Vladimir Putin si udrží moc v Kremli, v ďalších krajinách by mohlo byť v najbližších mesiacoch veľmi vzrušujúce zistiť, ktoré strany alebo ľudia získajú najviac hlasov. Na mnohých miestach panujú obavy z ďalšieho posunu doprava. Je v dôsledku toho demokracia čoraz viac ohrozená?

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 678 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Novinár varuje pred „rokom despotov“

Teraz pred tým varuje popredný britský novinár Andrew Neil (74). V analýze pre Daily Mail píše, že rok 2024 by sa mohol vyvinúť na „krízový rok pre demokraciu“. Tá by mohlo byť ohrozenejšia ako od studenej vojny alebo dokonca od 30. rokov minulého storočia. "Nie je to rok demokracie, ale existuje veľké nebezpečenstvo, že sa ukáže ako rok despotov." Voľby v Rusku nebudú „ani slobodné, ani spravodlivé“. Zároveň varuje pred vývojom v USA: "Ak sa Donald Trump v novembri vráti do Bieleho domu - čo je podľa všetkých prieskumov pravdepodobné - akú nádej má Ukrajina? Zastavil by americkú vojenskú pomoc a prinútil prezidenta Volodymyra Zelenského rozhodnúť sa pre porazený mier. Putin by hral tvrdo a ukoristil by čo najviac." Existuje tiež riziko, že Trump svojou averziou voči západnej vojenskej aliancii NATO ešte viac oslabí.

Britský novinár Andrew Neil (Zdroj: Andrew Neil)

Strach z posunu doprava v eurovoľbách v roku 2024

Andrew Neil sa tiež obáva posunu doprava v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Poprední predstavitelia takzvanej „novej populistickej pravice“ sú voči Kremľu „deprimovane priateľskí“. "Takže existuje riziko, že európska demokracia bude ešte viac podkopaná vzostupom novej pravice - a Rusko bude ešte viac povzbudené. Despoti určite začali rok, ako keby prišiel ich čas."

Čínsky prezident Si Ťin-pching (Zdroj: TASR/ AP Photo/Andy Wong)

Vladimir Putin, Donald Trump, Si Ťin-pching a ďalší ohrozujú demokracie

Ďalšie nebezpečenstvo hrozí zo strany Číny, ak demokratické sily podporujúce nezávislosť malého ostrovného štátu zvíťazia vo voľbách na Taiwane 13. januára. Čínsky prezident Si Ťin-pching by to podľa Andrewa Neila mohol vnímať ako ďalšiu provokáciu. Konflikt medzi Čínou a Taiwanom v posledných mesiacoch eskaloval. Po Putinovom útoku na Ukrajinu boli obavy z podobnej invázie veľmoci Číny čoraz hlasnejšie. Andrew Neil sa so znepokojením pozerá aj na súčasný vývoj na Blízkom východe a v Indii, kde bude v roku 2024 s veľkou pravdepodobnosťou znovuzvolený hinduistický nacionalistický premiér Narendra Modi. To by mohlo viesť k autoritárskejšej politike, ktorá je ešte viac naklonená Rusku v súčasnej najväčšej demokracii na svete.

Dá sa zachrániť demokracia?

Andrew Neil uzatvára: „V skutočnosti sú demokracie skľučujúco pomalé, kým diktátori sa chvália sa, majú svoj vplyv na mnohých miestach – a čo je najhoršie, chýba im (demokraciám) vedenie, ktoré potrebujú. Prezident Joe Biden a americkí spojenci v Európe dobre zareagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu v roku 2022. Teraz však bojujú o udržanie si podpory.“ Momentálne však nevidí žiadne osobnosti, ktoré by sa dostatočne zasadili za demokraciu. "Preto sa obávam, že veci sa zhoršia v roku 2024 a neskôr, kým demokracie konečne nájdu chrbticu, ktorú potrebujú, aby odolali diktatúre. Už sme to urobili a urobíme to znova. Ale dovtedy budeme ďalej žiť vo veku autokratov, bez ohľadu na to, koľko volieb je na svete.“