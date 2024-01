Škandál v Česku: Na ministerstve si urobili večierok v deň tragickej streľby! Hudba hrala do noci, tancovalo sa

Minister práce a sociálnych vecí ČR Marian Jurečka usporiadal (dlho plánovaný) vianočný večierok v deň streľby na Karlovej univerzite v Prahe (Zdroj: Facebook/Marian Jurečka, Getty Images)

archívne video

Autentické zábery zo štvrtkového zásahu polície počas streľby v Prahe (Zdroj: Tip čitateľa)

Vianočný večierok českého ministra práce a sociálnych vecí Mariana Jurečku sa konal v priestoroch úradu v čase, keď študent David Kozák († 24) spustil streľbu na pôde Karlovej univerzity. Na sociálnych sieťach sa začali objavovať prvé správy z masakru takmer okamžite po začiatku jeho vyčíňania. Minister v tom čase reagoval prostredníctvom svojho profilu, kde vyjadril úprimnú sústrasť všetkým, ktorých incident poznačil.

Situace ve které docházejí slova…



Myslím na všechny oběti, zraněné i jejich blízké 🙏. — Marian Jurečka (@MJureka) December 21, 2023

Podľa nemenovaného zdroja českého Blesku však vianočný večierok pokračoval ďalej. Zábava mala trvať aj po polnoci. "Pán minister má voľno...Počas vianočných sviatkov sa snaží venovať svojej rodine, už niekoľko rokov to má takto nastavené," uviedla hovorkyňa ministerstva Kateřina Procházková.

Komentár pod príspevkom

Minister práce je na slovo skúpy. Počas vianočných sviatkov zverejňoval síce na sociálnej sieti príspevky, no k iným téma. Ľudia ho však napriek tomu pod nimi nešetrili kritikou za večierok. Minister tak zareagoval aspoň komentárom. "Rád by som uviedol na pravú mieru komentáre, ktoré sa tu objavujú ohľadom vianočného večierka na rezorte práce a sociálnych vecí. Večierok bol naplánovaný niekoľko mesiacov dopredu, začal ešte pred začiatkom streľby na FF UK a vzhľadom na tragické udalosti bol ukončený predčasne. Mrzí ma, ak je udalosť interpretovaná inak alebo ohľadom nej kolujú iné nepravdivé informácie," uviedol minister.

Český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka sa vyjadril ohľadom konania vianočného večierku v deň streľby na Karlovej univerzite v Prahe (Zdroj: Facebook/Marian Jurečka)

Video

Nemenovaný muž, ktorý sa vyjadril pre eXtra.cz., tvrdil, že v priestoroch úradu sa oslavovalo aj po polnoci. "Bývame blízko ministerstva práce a sociálnych vecí, chodíme tadiaľ denne. Keď som sa toho dňa vracal s priateľkou domov, všimli sme si, že z budovy rezortu vychádzajú ľudia a ďalší prichádzajú. Prekvapilo nás to, pretože bolo už po polnoci. Navyše pár hodín predtým sa odohrala tá strašná tragédia," povedal muž s tým, že poskytol aj krátke video, ktoré sa mu podarilo natočiť.

Vianočný večierok na rezorte práce a sociálnych vecí (21. december). V ten deň sa na Karlovej univerzite v Prahe odohrala streľba (Zdroj: Reprofoto - Blesk.cz)

"Všimli sme si totiž, že tam ľudia tancujú ako o život. Akoby sa nič nestalo. Navyše tam už bola vyvesená čierna vlajka, takže nás to šokovalo. Po chvíli som inštinktívne vytiahol telefón a celé si to natočil. Priateľka si spomína, že vtedy akurát hral Michal David," priblížil.

Reakcie verejnosti

Rezort sociálnych vecí vysvetľoval, že večierok sa začal ešte skôr, ako na verejnosť prenikli prvé informácie o streľbe. Ľuďom však tieto vyjadrenia nestačia a požadujú od ministra a jeho rezortu vysvetlenie. Nenávistné komentáre sa objavovali na viacerých sociálnych sieťach. "Marian Jurečka. Tak čo, moralista, aký bol večierok v deň streľby?" Ďalší už nemohol byť viac priamy: "Prečo ti nikto neverí?" Na sociálnych sieťach však písali aj horšie veci. "Chce sa mi z teba zvracať," uviedla komentujúca na sociálnej sieti X. Ľudia reagovali aj na ďalšiu informáciu, ktorá sa dostala na verejnosť. Catering na večierok mal údajne stáť 400-tisíc českých korún (16-tisíc eur). "Všetkým tvrdíte, aby šetrili. Prečo nezačnete od seba? To naozaj potrebujete mať večierky?...Hanbím sa za celú vládu," znel komentár od nespokojnej občianky.

"Celý národ bol v šoku a trúchlil...A pripíjať si v rovnakom čase niekde na večierku? Nemám slov. Ospravedlnenie je to najmenšie, čo by mal teraz (minister Jurečka) urobiť. A že sa nemá ani k tomu, to vypovedá o mnohom," vyjadrila sa pre Blesk podpredsedníčka opozičného hnutia ANO Alena Schillerová.