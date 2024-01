Imám, postrelený pri mešite v Newarku, zomrel: Útočník je na úteku!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEWARK - Imám, ktorého v stredu na svitaní miestneho času postrelili pri mešite v meste Newark neďaleko New Yorku, zomrel. Úrady po strelcovi pátrajú. Uviedli tiež, že zatiaľ nenašli žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali protimoslimský motív zločinu.

Imám Hassan Sharif bol vo svojom aute blízko mešity Masdžid Muhammad v Newarku, druhom najväčšom meste štátu, keď ho okolo 06.00 h najmenej raz postrelili. Záchranári ho následne previezli do neďalekej nemocnice, ale popoludní zraneniam podľahol, uviedol na tlačovej konferencii okresný prokurátor Ted Stephens.

Generálny prokurátor štátu Matt Platkin vyhlásil, že mnohí ľudia v New Jersey cítia po tejto vražde väčší strach, najmä vo svetle svetových udalostí. Polícia preto posilnila ochranu modlitební, predovšetkým židovských a moslimských. V mnohých častiach sveta totiž narastá napätie spôsobené bojmi v palestínskom Pásme Gazy. Tie vypukli po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.

Sharif bol imámom (islamským duchovným vodcom) v miestnej mešite päť rokov, uviedol riaditeľ pre verejnú bezpečnosť Newarku Fritz Fragé. Spomínal na imáma aj ako na lídra medzináboženskej komunity, ktorý pracoval na tom, aby bolo mesto bezpečné.Pobočka Rady americko-islamských vzťahov v New Jersey označila Sharifa za "maják a lídra vynikajúcej kvality".Približne 320.000 z deväť miliónov obyvateľov štátu New Jersey sú moslimovia, uviedol Platkin. Po stredajšej streľbe v Newarku predstavitelia oslovili moslimskú komunitu v meste a po celom štáte: "Žiadame každého v tejto našej komunite, aby nám dal vedieť, ak si želá urobiť niečo na svoju ochranu, alebo ak sa necíti v bezpečí. My to vyriešime," vyhlásil Platkin.