Scholz vyjadril presvedčenie, že Nemecko zvládne výzvy súčasnej doby

Olaf Scholz. (Zdroj: SITA/Annegret Hilse/Pool Photo via AP)

"Dokážeme sa vyrovnať aj s protivetrom, čo však výzvy našej doby nezmenšuje," povedal Scholz vo svojom novoročnom príhovore, ktorého text mala DPA vopred k dispozícii. Porozumenie, že každý je potrebný - popredný výskumník či opatrovateľka starých ľudí, policajtka či doručovateľ zásielok, dôchodkyňa či mladý absolvent - podľa jeho slovo dodáva silu. "Ak si to uvedomíme, ak budeme k sebe pristupovať s rešpektom, potom sa budúcnosti nemusíme báť," povedal.

Náš svet sa stáva nepokojnejším a drsnejším

Vo svojom príhovore tiež uviedol, že Rusko v Európe začalo vojnu v období, keď ešte pretrvávala aj pandémia koronavírusu, a pripomenul i konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas, ktorý prepukol v októbri tohto roka. "Náš svet sa stáva nepokojnejším a drsnejším. Mení sa úžasnou rýchlosťou," povedal a dodal, že preto sa musí zmeniť aj Nemecko. "Chápem, že u niektorých to vyvoláva znepokojenie," povedal. "Takisto však viem, že Nemecko sa cez to dostane," dodal. Spolkový kancelár pripomenul aj investície do infraštruktúry v Nemecku a ďalšie vládne projekty. V spojitosti s blížiacimi sa americkými prezidentskými voľbami žiadal viac jednoty v rámci Európskej únie. Nemecké stanice Scholzov vopred nahratý príhovor odvysielajú v nedeľu večer, píše DPA.