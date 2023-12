Putinov sen sa pomaly rozplýva: Ukrajina má nové strely, ruské radary ich nevedia zamerať!

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

BERLÍN – Neutíchajúce boje na Ukrajine odhaľujú aj používanie nových typov zbraní. Podľa bývalého nemeckého generála sa niektoré útoky ukrajinskej armády vydarili z pohľadu Západu až nadmieru dobre. Na druhej strane to nemohlo ujsť ani ruskému agresorovi, ktorý sa stále snaží o jej dobytie.

Útok na Kryme, pri ktorom ruská armáda prišla o svoju výsadkovú loď Novočerkassk, je podľa bývalého nemeckého generála Erharda Bühlera dôkazom podpory pre Ukrajinu zo strany Západu. "Nejde len o samotnú podporu, ale je veľmi dôležité, že to prináša aj úspechy. Na úspešné vykonanie akcie boli potrebné informácie, ktoré dokážu v súčasnosti získať len západné a prozápadné krajiny," uviedol Bühler pre nemecký Bild.

Krym je kľúčový

Ruský vládca Vladimir Putin sa podľa bývalého člena nemeckých ozbrojených síl musí obávať, či sa mu vôbec podarí naplniť svoju víziu, ktorou je prepojenie Krymu s Ruskom. Krym je z hľadiska stratégie najcitlivejšie miesto. "Pokiaľ Putin na Kryme prehrá a stratí ho, doma v Rusku to budú považovať za porážku. A to aj napriek tomu, že by si udržali súčasné pozície na východe Ukrajiny," priblížil.

Útok na Novočerkassk bol spustený vystrelením strely z diaľky 250 kilometrov. "Musela letieť ponad okupované územie. Ukrajinci museli byť správne informovaní o polohe rozmiestnených nepriateľských radarov a jednotiek protivzdušnej obrany a to vôbec nie je ľahké," dodal bývalý nemecký generál. "Riadená strela musela letieť viac ako 250 kilometrov cez okupované územie. K tomu je potrebné vedieť, kde sú rozmiestnené radary a jednotky protivzdušnej obrany. A to nie je ľahké," dodal.

Doletia ďalej

Nemci uvádzajú, že Ukrajina zaútočila na mieste, o ktorom bol Kremeľ presvedčený, že je pod maximálnou ruskou ochranou. Už pár mesiacov dozadu museli Rusi presúvať svoju útočnú flotilu 150 kilometrov smerom na východ. Donútili ich k tomu ukrajinské drony a rakety, ktoré leteli na Sevastopoľ. Vyzerá to ale tak, že po zásahu výsadkovej lode nie sú chránení ani tu.

Kremeľ disponoval informáciami, že Ukrajina dostala od svojich západných spojencov len exportný model strely Storm Shadow s plochou dráhou letu. Tá mala mať dosah 250 kilometrov. V takomto prípade by ale nemohla zasiahnuť žiadnu ruskú loď zo vzdušného priestoru, ktorý kontroluje Ukrajina.

"Na rozdiel od exportného modelu, rakety Storm Shadow pre NATO majú deklarovaný dosah 560 kilometrov. Ukrajinské sily mali použiť práve tie. Následky úderu boli zdrvujúce. Ruskej flotile sa ešte viac zúžil okruh bezpečnej plavby. V tomto okamihu už nie pre nich bezpečný ani prístav Fedosija (útok na Novočerkassk)," doplnil na záver bývalý generál nemeckeých ozbrojených síl Erhard Bühler.