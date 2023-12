Hrôza pod vianočným stromčekom! Deti sa začali hádať kvôli darčekom: Zabili svoju staršiu sestru

(Zdroj: Getty Images)

Florida mother shot dead by brother over unequal Christmas gift exchange: cops https://t.co/8xeglzpkS9 pic.twitter.com/OZmnbiaFGt — New York Post (@nypost) December 27, 2023

"Mladíci sa hádali o tom, kto dostal viac vianočných darčekov a hádka eskalovala," cituje miestny spravodajský server Baynews9 šerifa okresu Pinellas County Boba Gualtieriho. Príbuzní sa podľa polície pokúsili hádku zastaviť a vyviesť 14-ročného mladíka von z miestnosti.

archívne video

Muž v električke vytiahol na deti revolver (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Jeho staršia sestra ho nasledovala z dverí a mladší brat ju v tej chvíli strelil do hrude. Druhý mladík, rovnako ozbrojený, svojho mladšieho brata potom strelil do brucha. Mladší z tínedžerov bol prevezený do nemocnice na operáciu; médiá nespomínajú, že by bol v ohrození života.

Každý štvrtý dospelý Američan má zbraň

Vyšetrovatelia po preskúmaní prípadu rozhodnú, či 14-ročného obvinia podľa amerického trestného práva z vraždy prvého stupňa ako dospelého. Jeho starší brat bol obvinený z pokusu o vraždu a manipulácia s dôkazmi na mieste činu.

V domácnosti so strelnou zbraňou žije podľa tohtoročného výskumu Pew Research Center každý štvrtý dospelý Američan. Vysoká početnosť zbraní v domácnostiach je príčinou stoviek nechcených incidentov ročne – nezisková organizácia Everytown for Gun Safety eviduje 377 neúmyselných strelieb, pri ktorých strieľalo dieťa, s celkom 145 úmrtiami a 247 zraneniami.