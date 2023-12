Grécko si chce v roku 2024 požičať na dlhopisových trhoch 10 miliárd eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getteimyges.com)

ATÉNY - Grécko si v budúcom roku plánuje požičať na dlhopisových trhoch 10 miliárd eur. Uviedla to v závere minulého týždňa grécka agentúra na riadenie dlhu PDMA. Informovala o tom agentúra Reuters.

PDMA okrem toho oznámila, že v rámci stratégie na rok 2024 plánuje predčasne splatiť ďalšiu časť z prvého záchranného balíka eurozóny, čím potvrdila správu agentúry Reuters z novembra. Prvých 5,3 miliardy eur z tohto balíka splatili Atény predčasne 15. decembra. Agentúra zároveň dodala, že v budúcom roku by mohla emitovať prvý zelený dlhopis. Pôvodne ho chcela vydať už v tomto roku.

Grécka ekonomika sa stále zotavuje z finančnej krízy

Grécka ekonomika sa postupne zotavuje z 10 rokov trvajúcej finančnej krízy a troch záchranných balíkov v celkovom objeme viac než 260 miliárd eur. Zo záchranného programu vystúpila krajina v auguste 2018 a vlani predčasne splatila dlh Medzinárodnému menovému fondu (MMF). Urobila tak dva roky pred termínom splatnosti.

V polovici októbra získalo Grécko po 13 rokoch späť investičný rating, a to od agentúry Standard & Poor's (S&P). Začiatkom decembra rovnaký krok urobila aj agentúra Fitch. V neinvestičnom pásme tak zotrváva rating Grécka už iba v prípade ratingovej agentúry Moody's. Očakáva sa, že ekonomika Grécka vzrastie tento rok o 2,4 % a na budúci rok by sa tempo rastu malo zrýchliť na 2,9 %. Výraznú podporu ekonomike by mali poskytnúť príjmy z cestovného ruchu.