Pri pobreží Grécka zachránili 81 ľudí uviaznutých na lodi

ATÉNY - Úrady na juhu Grécka v piatok zachránili 81 ľudí, ktorí uviazli na lodi južne od pevniny. Túto trasu často využívajú pašeráci na nelegálnu prepravu migrantov do Talianska.

Úrady v prístavnom meste Kalamata uviedli, že zachránených ľudí, ktorí tvrdia, že pochádzajú z Egypta, Pakistanu a Sýrie, dočasne ubytovali v meste. Ďalšie podrobnosti neboli známe.

V júni sa potopila v medzinárodných vodách juhozápadne od gréckeho pobrežia poškodená rybárska loď smerujúca z Líbye do Talianska. Odhaduje sa, že na jej palube bolo 500 až 750 ľudí, no podarilo sa nájsť len 104 preživších. Grécke úrady čelili kritike za to, že nedokázali zasiahnuť včas a evakuovať ľudí z plavidla.