Húsíjskí povstalci zaútočili na dve lode: Jedna z nich patrí Nórsku

Húsíjski povstalci zadržali nákladnú loď v Červenom mori (Zdroj: TASR/AP/Houthi Media Center)

"Jemenské ozbrojené sily uskutočnili... vojenskú operáciu proti lodiam spojeným so sionistickou entitou s použitím námorných lietadiel," uvádza sa vo vyhlásení húsíov, ktorých podporuje Irán.Počas útoku došlo k poškodeniu nádrže na vodu lode Swan Atlantic, no všetky lodné systémy fungujú normálne, uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Investor Chemical Tankers, ktorá túto loď vlastní. Prevádzkovateľ lode Uni-Tankers dodal, že náraz do plavidla spôsobil menší požiar, ktorý sa posádke podarilo dostať pod kontrolu.

Nemenovaní americkí predstavitelia pre Reuters predtým uviedli, že na nórsku loď odpálili niekoľko striel z jemenského územia, ktoré kontrolujú húsíovia. Táto loď prevážala rastlinné oleje a smerovala na francúzske územie Réunion v Indickom oceáne.

Húsíovia podporovaní Iránom podnikli od začiatku vojny palestínskeho militantného hnutia Hamas a Izraela v októbri niekoľko útokov na lode v Červenom mori a pomocou rakiet a dronov zaútočili aj na Izrael. Vyhlásili, že zaútočia na všetky lode, ktoré budú podozrievať zo spojenia s Izraelom. Firma Swan Atlantic však uviedla, že nie je s Izraelom nijako spojená.V sobotu húsíovia uviedli, že pokiaľ sa uskutočnia kroky na zmiernenie humanitárnej krízy v Pásme Gazy, taktiež "prispejú k zmierneniu eskalácie". Dodali, že o svojich "námorných operáciách" diskutujú na rokovaniach, ktoré sprostredkoval Omán.