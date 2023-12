Dovolenka sa zmenila na nočnú moru: V luxusnej destinácii muža uštipol komár, nasledoval boj o život!

James, ktorého uštipol komár na vytúženej dovolenke v Thajsku trpí vážnou sepsou (Zdroj: GofundMe/https://www.gofundme.com/f/please-help-our-brother-james-burke-get-home?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=twitter)

Potom, čo sa James vracal z hotela v Thajsku v taxíku smerom na letisko mu došlo náhle zle. Musel byť prevezený do miestnej nemocnice, kde zostáva aj naďalej. Prípad sa však ešte viac zamotal, keď Jamesovi v deň odjazdu, keď sa mu choroba naplno prejavila, vypršalo zdravotné poistenie. Rodina sa preto obrátila na verejnosť a prosí ich o finančnú pomoc, informuje britský DailyMail.

James, povolaním vodič odišiel na dovolenku v Thajsku s cieľom oddýchnuť si a načerpať sily. Nepočítal však s nešťastím, ktoré sa mu postavilo do cesty. Aj keď v Thajsku je výskyt komárov celkom bežný, pravdepodobnosť, že z uštipnutia dostanete horúčku dengue nie je tak vysoká. Horúčka dengue môže v krajných prípadoch viesť dokonca aj k strate plazmy a rozsiahlemu krvácaniu orgánov.

James si musí hradiť všetky náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou, ktoré si on, ani rodina nemôže dovoliť. Preto sa obrátili na verejnosť s prosbou o pomoc. Jeden deň pobytu stojí Jamesovu rodinu približne 2600 eur. Pre všetkých by bolo pohodlnejšie ak by ho mohli prepraviť späť do Írska, no jeho prevoz by rodinu stál približne 162 000 eur. James je aktuálne pod neustálym dohľadom a jeho zdravotný stav je natoľko vážny, že trpí sepsou a má ďalšie súvisiace zranenia vrátane krvácania do mozgu. James má tiež nervové poškodenie ramena a v súčasnosti je imobilný. Rodina však napriek tomu dúfa, že sa jeho zdravotný stav zlepší a prevoz bude nakoniec možný.