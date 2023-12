Dievčina varuje pred podvodníkmi v obľúbených európskych destináciách: Sú agresívni, toto robia turistom!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Snáď najčastejším miestom podvodu je Sacre Coeur v Paríži. Podvodníci tu navliekajú šnúrkové náramky na ruky turistov tak, aby si ich nemohli dať dole. Následne od nich pýtajú peniaze. Podobné praktiky sa dejú aj v okolí Španielskych schodov v Ríme či na Eiffelovej veži. Erin Tridleová pred nimi varovala na TikToku. "Podvodníci s náramkami sú chlapíci, ktorí sa zdržiavajú pri úpätí slávnych schodov do Sacre Coeur. Neflákajú sa tam len tak, nájdu sa aj na iných turistických miestach."

Vo videu ďalej vysvetlila, že podvodníci predávajú malé nitkové náramky priateľstva. Podľa jej slov je to len látka pretkaná dohromady. Keď sa pokúsite prejsť po schodoch, oslovia vás, či hovoríte po anglicky a potom sa spýtajú, či chcete náramok. "Pokúsia sa vás chytiť za ruku a navliecť náramok," varovala Tridleová.

"Nedovoľte im, aby vás chytili za ruku. Vytrhnite sa a povedzte nie alebo no, merci tým najlepším francúzskym prízvukom a pokračujte v chôdzi. Pretože ak zistia, že ste turista, budú vás otravovať, čo je nešťastné, ale robia to. Pokúsia sa vám to priviazať tak, že si to nedáte dole a potom budú žiadať peniaze. Sú veľmi agresívni."

Erin sa zároveň podelila o niekoľko spôsobov, ako sa vyhnúť takýmto podvodníkom. Odporúča použiť schody naľavo, ktoré sú menej využívané, alebo pozemnú lanovku. "Väčšinou sa tam neflákajú, ale sú to ľudia, na ktorých si treba dávať pozor, ak chcete ísť po normálnych schodoch, po tých známych. A tiež, ak sa vás niečo spýtajú, neodpovedajte im, pretože sa vás snažia prinútiť hovoriť, aby na vás mohli byť agresívnejší. Je to celé svinstvo a je to naozaj nepríjemné," uzavrela.