Šokujúci incident odštartoval volebnú kampaň v USA! Autonehoda prezidentskej kolóny: Strach o Bidena

Biden vyzeral vyľakane. (Zdroj: Profimedia.sk)

WILMINGTON - Azda každému je jasné, že prezident Spojených štátov amerických je jedna z najviac strážených politických figúr na svete, no napriek tomu sa udial jeden veľmi prekvapivý incident, po ktorom ostala ochranka Joea Bidena ako obarená. Jeho kolónu počas kampane totiž ohrozil vodič, ktorý síce neúmyselne, no predsa nabúral do vládnych áut. Biden je síce v poriadku, no ochranka začala okamžité manévre.