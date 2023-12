Snemovňa schválila vyšetrovanie Bidena: Republikáni sa snažia o impeachment

Joe Biden (Zdroj: SITA)

Hlasovanie prebehlo prísne podľa straníckej príslušnosti zákonodarcov. V skutočnosti však spustenie vyšetrovania nemá šancu na úspech, ale môže spôsobiť starosti Bielemu domu, pretože Biden sa bude v roku 2024 znovu uchádzať o zvolenie do prezidentského úradu.Samotný Biden v stredu odsúdil hlasovanie v Snemovni s cieľom dosiahnuť jeho impeachment a skritizoval tento krok ako "neodôvodnený politický trik" proti nemu."Namiesto toho, aby (republikáni) robili svoju prácu, ktorú treba naliehavo urobiť, radšej míňajú čas na tento neodôvodnený politický trik - dokonca aj samotní republikáni v Kongrese pripúšťajú, že nie je podopretý faktami," uviedol Biden v dlhom vyhlásení, zverejnenom niekoľko minút po hlasovaní.

Joe Biden (Zdroj: SITA)

Kongres USA má na základe ústavy právomoc odvolať prezidenta za zradu, podplácanie či iné závažné trestné činy. Po prípadnej úspešnej ústavnej žalobe v Snemovni reprezentantov by sa konal proces na pôde Senátu a prezident by bol v prípade usvedčenia odvolaný.Republikáni však ešte nepredložili dôkazy o korupcii Bidena a jeho rodiny a je nepravdepodobné, že demokratmi vedený Senát by amerického prezidenta odsúdil, aj keby vyšetrovanie viedlo k procesu impeachmentu (ústavnej žaloby).Bez ohľadu na to, táto situácia dáva republikánom novú možnosť útočiť na Bidena, ktorý už robí kampaň za svoje znovuzvolenie do Bieleho domu, a tiež odvracať pozornosť od federálnych súdnych procesov, ktorým čelí jeho takmer istý súper v prezidentských voľbách, republikán Donald Trump.

🚨 Historic Vote! US House Approves Impeachment Inquiry Against President Joe Biden 🇺🇸 Republicans unite in a 221-212 vote. President Biden calls it a "baseless political stunt." Join the conversation! #HindustanHerald #BidenImpeachment #USPolitics #ImpeachmentInquiry pic.twitter.com/frcQhQ960x — Hindustan Herald (@hindustanherald) December 14, 2023

Hlasovanie prebehlo presne podľa straníckych línií, v pomere 221 k 212 hlasom, pričom každý republikán vyšetrovanie schválil a každý demokrat bol proti nemu.Konzervatívci obviňujú problematického Bidenovho syna Huntera z obchodovania s vplyvom, teda z toho, že pri podnikaní na Ukrajine a v Číne využíval meno svojej rodiny.Obvinenia proti Hunterovi Bidenovi sa týkajú prípadov, ktoré sa udiali ešte pred tým, ako sa jeho otec stal prezidentom, a Biely dom podľa agentúry DPA zdôraznil, že Joe Biden nie je vinný zo žiadnych prezidentských trestných činov.