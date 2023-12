Irán vyslal do vesmíru kapsulu so zvieratami: Pripravuje sa na pilotovanú misiu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TEHERÁN - Irán vyslal na obežnú dráhu Zeme kapsulu so zvieratami. Podľa agentúry AP o tom v stredu informoval iránsky minister pre telekomunikácie Ísa Zárepúr, ktorý však nešpecifikoval, aké druhy zvierat boli na palube 500 kilogramov vážiacej kapsuly vynesenej do vesmíru nosnou raketou Salmán.

Zárepúr doplnil, že cieľom tohto projektu je príprava misie iránskych astronautov, ktorí by mali byť do vesmíru vyslaní v najbližších rokoch. AP podotkla, že Irán sporadicky oznamuje úspešné vypustenie družíc a iných objektov. V septembri napr. informoval, že do vesmíru vypustil družicu na zber údajov a v roku 2013 oznámil, že vyslal na suborbitálny let opicu, ktorá sa aj úspešne vrátila na Zem.

Irán tvrdí, že jeho družicový program je zameraný na vedecký výskum a iné civilné využitie. USA a ďalšie západné krajiny sú voči iránskemu vesmírnemu programu už dlho podozrievavé, pretože rovnakú technológiu možno použiť aj na vývoj rakiet dlhého doletu.