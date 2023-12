Veľké pátranie! Miroslav trpí vážnymi psychickými poruchami: Videli ste muža na FOTO?

Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk)

Nezvestný Miroslav Slejška musí užívať lieky. Ak má niekto informácie, kde by sa mohol nachádzať, má sa ozvať na linku 158. Podľa sociálnej pracovníčky, ktorá s ním spolupracovala, má tendencia cestovať kdekoľvek do zahraničia, uviedol to na policajnom webe hovorca Richard Hrdina.

Hľadaný má podľa zverejnenej fotografie sivé vlasy a sivé fúzy. "Ide o schizofrenika so sluchovými halucináciami, ktorý musí užívať lieky, a ak ich vysadí, nie je možné predpokladať ďalší vývoj jeho zdravotného stavu," uviedol hovorca.

Podľa neho nie je muž nebezpečný pre svoje okolie, nemá samovražedné úmysly a liečil sa ambulantne. Riziko spočíva v neužívaní medikácie, kedy je obmedzený na svojprávnosti, dodal hovorca.