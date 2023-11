MIMORIADNE pátranie: Stará pani ráno odišla zo zariadenia pre seniorov, vystrašila rečami o skoku do Dunaja

Matilda Strihovská (Zdroj: FB/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov)

Vystrašení zamestnanci žiadajú o pomoc pri hľadaní stratenej klientky aj cez facebookovú skupinu HAKA, ktorú už veľakrát v takýchto situáciách pomohla.

Dôchodkyňa odišla zo zariadenia dnes okolo 9.00. Keďže nie je nesvojprávna a ide o zariadenie otvoreného typu, nikto nemal dôvod ju zadržiavať. Strach však všetkým nahnala informácia vnučky stratenej seniorky. Tá jej počas včerajšej návštevy hovorila, že by skočila do Dunaja. Všetci z personálu, ktorí môžu, Matildu hľadajú, no potrebujú pomoc. V prípade, že by ste starú pani videli, volajte políciu alebo priamo do zariadenia, ktoré poskytlo telefónne číslo 0910349317.

