Revolučné riešenie: V pásme Gazy môže nastať trvalý mier! Model ARAFAT by spojenci uvítali

Bojovníci radikálnej teroristickej skupiny Hamas, ktorá operuje v pásme Gazy (Zdroj: X/Maverick Aoko)

archívne video

Hamas skrýva zbrane a agentov medzi civilnou infraštruktúrou, školami a mešitami a jeho základne sú v nich zložito zabudované (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

V pásme Gazy sa opäť obnovili boje medzi teroristickou skupinou Hamas a izraelskou armádou. USA, ako najväčší spojenec Izraela, prišlo s možnou teóriou, ktorá by dokázala celý problém vyriešiť. Nádej visí vo vzduchu aj preto, že podobný scenár sa už raz podarilo naplniť. Ako informuje The Wall Street Journal, v minulosti prebiehali boje proti inej radikálnej skupine aj v Bejrúte. Na ich zastavenie bol použitý model Arafat.

Libanon

V roku 1982 sa podarilo vymyslieť stratégiu, ktorá by sa dala použiť aj v terajšom konflikte v pásme Gazy. Model Arafat alebo model Bejrút to už dokázal. Izrael vtedy bojoval v uliciach hlavného mesta Bejrút proti bojovníkom Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) na čele s Jásirom Arafatom (do roku 2004. Po ňom nastúpil Mahmúd Abbás). Stratégia umožnila palestínskym bojovníkom opustiť Libanon a presunúť sa do exilu v Tunisku.

Ronald Reagan, US President (1981-1989):



• Labeled Arafat as a "terrorist" and refused to engage with him diplomatically



• Supported Israel's military actions against the PLO in Lebanon and the West Bank pic.twitter.com/SzY6vZ07LF — XOOAA 🇺🇸 🇮🇱 🇪🇺 🇺🇦 🇰🇷 🇬🇧 🇨🇦 🇩🇰 🇵🇱 (@X_O_O_A_A) November 30, 2023

V súčasnej dobe by boli pravidlá stratégie nastavené trochu inak. Hamas by síce mohol slobodne opustiť oblasť, no týkalo by sa to len radových bojovníkov. Šéfovia by zostali v zajatí. Následne by sa v oblasti zriadila prechodná správa pod vedením Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Oblasť by bola odovzdaná do rúk nemenovanej palestínskej autority až po prvotnej konsolidácii.

Viacero otáznikov

Po šesťdňovom prímerí nie je na stole žiadna podobná dohoda. Boje sa obnovili na neurčito. Plán, i keď už raz vyšiel, je v súčasnej dobe ešte veľká neznáma. Do dnešných chvíľ nie je celkom jasné, koľko bojovníkov Hamasu sa v pásme Gazy nachádza. Oblasť je prekopaná obrovskou sieťou tunelov. Izrael pred začiatkom masakry odhadoval ich počet na 30-tisíc. Problémom je aj výber cieľovej exilovej krajiny pre teroristov, kde by bola pre nich zaistená bezpečnosť.

Istý nemenovaný izraelský expert vidí v tejto stratégii trhliny a tvrdí, že to, čo zafungovalo v Bejrúte, nemusí mať podobný priebeh aj v pásme Gazy. "Organizácia pre oslobodenie Palestíny bola oveľa racionálnejšia ako je dnes Hamas. Nie som si preto celkom istý, či by exilový variant akceptovali. Pokiaľ však nič lepšie nevymyslíme, mali by sme o tejto variante uvažovať," povedal.

Israel has resumed military operations in the Gaza Strip, minutes after a seven-day pause in fighting ended. The cease-fire expired without an extension for the release of more hostages held by Hamas, which is classified as a terrorist organization by multiple countries. pic.twitter.com/Vg8Tj3fg0E — DW News (@dwnews) December 1, 2023

Pomoc zo zahraničia

Úspech stratégie Arafat bude do veľkej miery závislý na podpore iných krajín, ako Katar, Irán, Turecko či Rusko. Izrael zatiaľ verejne deklaruje, že jeho cieľom je úplne zničiť Hamas. Zároveň je ale pod stále väčším tlakom zvonku. Počet obetí z radov civilistov v pásme Gazy kritizujú aj jeho spojenci v Severnej Amerike či v Európe.