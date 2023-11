Pekarová Adamová a Vystrčil sú v Kyjeve: Pre poplach zamierili hneď do krytu

(Zdroj: Twitter/@CT24zive)

KYJEV - Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a predseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) pricestovali dnes ráno do Kyjeva, kde sa spolu s predsedami parlamentov ďalších európskych krajín stretnú s prezidentom Volodymyrom Zelenským a predsedom ukrajinského zákonodarného zboru Ruslanom Stefančukom. Vzhľadom na pretrvávajúci letecký poplach zamierili českí politici z vlakovej stanice priamo do hotelového krytu.

archívne video Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 639 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Krátko pred príchodom českej parlamentnej delegácie zažil Kyjev nezvyčajne intenzívny útok ruského dronu. Podľa starostu ukrajinského hlavného mesta Vitalija Klička bolo zranených niekoľko ľudí vrátane 11-ročného dieťaťa. Zasiahnutých bolo niekoľko budov vrátane jednej zo štvrtí v blízkosti železničnej stanice, kam prišli českí politici.

Dorazila jsem do Kyjeva, který čelí intenzivním ruským dronovým útokům, abychom s mým ukrajinským protějškem @r_stefanchuk, @Vystrcil_Milos a dalšími předsedy parlamentů, připomněli oběti masových hladomorů na Ukrajině v letech 1932–1933. Zejména s ohledem na pokračující brutální… pic.twitter.com/DQwxiX3c7z — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 25, 2023

Predsedovia oboch komôr českého parlamentu pricestovali do ukrajinskej metropoly v čase, keď sa vedenie krajiny snaží presvedčiť Európsku úniu, aby do konca roka oficiálne začala rozhovory o vstupe Ukrajiny do európskeho bloku. Českí politici to podporujú, ale únia nie je v tejto otázke jednotná. Rok a trištvrte od začiatku ruskej agresie sa Ukrajina tiež snaží zabezpečiť, aby jej európski spojenci pred náročnými zimnými mesiacmi nepoľavili v dodávkach zbraní. Očakáva sa, že českí predstavitelia, podobne ako zástupcovia parlamentov Belgicka, Fínska, Írska, Poľska a Estónska, naznačia svoju ochotu naďalej podporovať Ukrajinu v jej obrane proti Rusku.

Jednodňová návšteva je načasovaná tak, aby sa zhodovala s ukrajinskou spomienkou na obete hladomoru, ktorý vyvrcholil pred 90 rokmi. Podľa historikov sa jeho obeťou stalo až niekoľko miliónov Ukrajincov. Minulý rok obe komory českého parlamentu označili hladomor za genocídu spôsobenú sovietskym stalinským režimom. Pekarová Adamová a Vystrčil sa dnes majú stretnúť aj so zástupcami krymských Tatárov, ktorí čelia útlaku odvtedy, ako Rusko obsadilo ukrajinský polostrov.