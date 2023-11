MIMORIADNY ONLINE Ukrajina bola terčom masívneho útoku ruských dronov: Hlavným cieľom bol Kyjev!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/AP Photo/Efrem Lukatsky)

KYJEV - V okupovaných častiach Ukrajiny Rusi ničia pamätníky obetiam umelo vyvolaného hladomoru, ktorý podľa odhadov historikov zabil v 30. rokoch 20. storočia 3,5 až šesť miliónov Ukrajincov. Podľa ukrajinského portálu Most, ktorý sa odvoláva na fotografie zverejnené ruskou okupačnou správou, Rusi zničili najmenej 14 pamätníkov obetiam hladomoru v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 639 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 639 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

8:07 Rusko v predvečer pamätného dňa Holodomoru v priebehu šiestich hodín vypustilo na Ukrajinu rekordný počet dronov.

6:24 Ruské sily dnes podnikli v Kyjeve rozsiahly trojhodinový útok dronmi, pri ktorom boli zranení najmenej dvaja ľudia a poškodených niekoľko obytných a nebytových budov.

6:23 Ruské sily dnes podnikli niekoľko útokov dronmi na území Kyjeva, pričom zranili 11-ročné dieťa a poškodili civilnú infraštruktúru, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko.

Rusi na okupovaných územiach na Ukrajine ničia pamätníky

Na fotografiách je vidieť vyvrátenú stélu, mužov s palicami pri pamätníkoch alebo mužov odstraňujúcich pamätnú tabuľu z kamenného podstavca. V sprievodnom texte ruská okupačná správa označuje hladomor slovom "takzvaný". Uvádza sa v ňom tiež, že smrť miliónov ľudí spôsobila kombinácia zlého počasia, neúrody a hospodárskej a agrárnej politiky sovietskej vlády.

Holodomor, ako sa v ukrajinčine nazýva katastrofálny hladomor v rokoch 1931 - 1932 na území dnešnej Ukrajiny, však vyvolala predovšetkým konfiškácia obilia a hospodárskych zvierat miestnym obyvateľom, ktorí boli nútení vstúpiť do kolchozov. Podľa webovej stránky Rádia Slobodná Európa do tohto roku uznalo Holodomor za úmyselne vyvolanú genocídu 32 krajín vrátane českej Poslaneckej snemovne a Senátu v minulom roku. Podľa rezolúcie, ktorú vlani prijal nemecký parlament, bol hladomor "cieleným a masovým vyvražďovaním ľudí hladom" a nebol dôsledkom neúrody, ale politiky Sovietskeho zväzu pod vedením Josifa Stalina.

Aj Ukrajina od roku 2006 označuje hladomor za genocídu. Ukrajina si obete hladomoru pripomína štvrtú novembrovú sobotu, ktorá tento rok pripadá na 25. novembra.