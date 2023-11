Kríza umelej inteligencie?! Ruky preč dáva ďalší vysokopostavený človek, stál pri jej vzniku

(Zdroj: thinkstock.com)

Altman aj Brockman stáli pri vzniku firmy, ktorú podľa dnešných informácií serveru The Information opúšťajú aj ďalší ľudia. Kríza vo firme sa tak podľa agentúry Reuters ešte viac prehlbuje. Spoločnosť OpenAI v piatok uviedla, že stratila dôveru v Altmanovu schopnosť pokračovať v riadení podniku. Konanie tak dočasne prevzala terajšia technologická riaditeľka Mira Muratiová.

Firma tiež v piatok oznámila, že Brockman odstúpi z funkcie predsedu rady, ale zostane v podniku. Brockman sa k situácii najprv vyjadril verejne v jednom príspevku, no neskôr uviedol, že sa rozhodol z firmy odísť. Dodal, že on aj Altman sú postupom firmy "šokovaní a zarmútení". Podľa serveru The Information rezignovali rovnako traja vysokopostavení výskumní pracovníci spoločnosti OpenAI, a to Jakub Pachocki, Aleksander Madry a Szymon Sidor.

Altmana považovali za tvár celého sektora umelej inteligencie

Altman bol tvárou vzostupu spoločnosti OpenAI a mnohí ho považujú za tvár celého sektora umelej inteligencie, napísal server BBC. Altman okrem iného vypovedal pred americkým Kongresom v rámci vypočutia, ktoré sa zaoberalo príležitosťami a rizikami spojenými s umelou inteligenciou.

Predaj spoločnosti je v ohrození

Agentúra Bloomberg v októbri s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že spoločnosť OpenAI rokuje o predaji zamestnaneckých akcií, ktorý by firmu ocenil zhruba na 86 miliárd dolárov (1,9 bilióna Kč). Server The Information dnes napísal, že tento plán je po terajších personálnych otrasoch v ohrození. Ponuka tendra, ktorú vedie spoločnosť Thrive Capital, ešte nebola uzavretá, je ale v záverečnej fáze a mala byť dokončená už budúci mesiac, dodáva The Information s odvolaním sa na informovaný zdroj. Jean-Noël Barrot, ktorý je vo francúzskej vláde zodpovedný za digitálnu ekonomiku, na sieti X napísal, že Altman je vo Francúzsku vítaný. "Sám Altman, jeho tím a ich talent sú vo Francúzsku vítaní, ak chcú," uviedol Barrot. Francúzsko podľa neho urýchľuje nasadenie umelej inteligencie do služieb všeobecného dobra.

Prevádzkový riaditeľ OpenAI Brad Lightcap dnes v internom komuniké podľa agentúry Reuters napísal, že Altman musel odísť, pretože so zvyškom správnej rady prestal komunikovať. Za jeho odchodom podľa Lightcapa teda nie sú žiadne finančné nezrovnalosti ani nič iné, čo by súviselo napríklad s obchodnými či bezpečnostnými záležitosťami.