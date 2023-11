USA sa nechcú vzdialiť od Číny, uviedol prezident Biden: Majú záujem o zlepšenie vzťahov

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

"Nesnažíme sa odstrihnúť od Číny. Snažíme sa zmeniť vzťahy k lepšiemu," povedal Biden novinárom v Bielom dome pred odchodom do San Francisca, kde sa v stredu stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pcingom v rámci summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Na otázku, čo očakáva od schôdzky s čínskym náprotivkom, Biden odpovedal, že chce, "aby sme sa vrátili k normálnej komunikácii; aby sme boli schopní zdvihnúť telefón a hovoriť jeden s druhým, ak nastane kríza; aby sme boli schopní zabezpečiť pokračovanie kontaktov medzi našimi ozbrojenými silami".

Ekonomické problémy v Číne

Číňania majú podľa Bidena v súčasnosti ekonomické problémy. "Ak by priemerný občan v Číne mohol mať slušne platenú prácu, prospelo by to im aj nám všetkým... Nebudem však naďalej podporovať postoje, podľa ktorých ak chceme investovať v Číne, musíme odovzdať všetky naše obchodné tajomstvá," dodal.

Vzťahy sa zhoršili

Čínske ministerstvo zahraničných vecí predtým uviedlo, že lídri budú diskutovať o "strategických, všeobecných a smerových otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi Čínou a USA, ako aj o hlavných otázkach týkajúcich sa svetového mieru a rozvoja". Biden a Si sa naposledy stretli na indonézskom ostrove Bali takmer presne pred rokom. Vzťahy medzi oboma krajinami sa odvtedy zhoršili.