Kráska z Love Islandu prežila HOROR: Prepichli jej gumy, vytiahli ju z auta a... PREBOHA!

Arabella Chi (Zdroj: Profimedia)

Ako informoval The Sun, Arabellu prepadli dvaja muži cestou z Ibizy do Barcelony. Najprv jej prepichli pneumatiky na aute za 60 tisíc libier a potom začalo peklo. „Arabell počula, ako sa odomkli dvere, než ju vytiahli z auta. Bola extrémne vystrašená, ale kričala a bránila sa. Nemala tušenie, čo tí muži chcú a bála sa najhoršieho. Z auta zobrali všetko,č o sa dalo,“ povedal denníku zdroj.

Incident sa mal stať po tom, čo z Ibizy dorazila do Barcelony trajektom. Cestovala so svojím otcom. „Mala problémy so zadnými kolesami. Jej otec si všimol, že majú obe pneumatiky prerezané, a keďže mali len jednu rezervu, zostala Arabella v aute, zatiaľ čo jej otec odišiel hľadať políciu a Uber,“ vysvetlil zdroj. To sa však stalo blondínke osudným. Keď muži videli, že zostala v aute sama, zaútočili.

„Arabella je veľmi otrasená, ale je rada, že je späť doma. Bol to pre ňu nesmierne traumatický zážitok,“ dodal zdroj. Chi sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2019 vďaka účinkovaniu v reality šou Love Island. V lete sa dokonca jej meno spájalo s Leonardom DiCapriom, blondínka mu robila spoločnosť počas jeho plavby jachtou po Európe.