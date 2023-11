Ťažký život vyhostených ruských špiónov: Doma zažívajú osobnú tragédiu, nevedia si nájsť poriadnu prácu

Vyhostení dôstojníci spravodajských služieb poslali Vladimirovi Putinovi list. (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Zamestnanci ruských diplomatických úradov, ktorí boli vyhostení zo západných krajín kvôli invázii Ruska na Ukrajinu, napísali prezidentovi Vladimirovi Putinovi nespokojný list. Sťažujú sa v ňom na to, že si po návrate domov nedokážu nájsť poriadnu prácu.

List so začiernenými jedenástimi signatármi listu zverejnil server The Insider a informoval o tom Newsweek. Podľa Insideru je súčasná situácia týchto ľudí osobnou tragédiou.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 621 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Po začiatku invázie zaviedli krajiny na čele s USA sankcie proti Moskve. V rámci týchto sankcií vyhostili štáty EÚ aj 698 ruských diplomatov. Podľa The Insider takmer polovica z nich boli dôstojníci tajných služieb GRU, SVR a FSB.

Signatári v liste spomínajú, že po začiatku "špeciálnej vojenskej operácie" (ako nazýva inváziu Kremeľ) vyhlásila EÚ Moskve diplomatickú vojnu. Preto museli zamestnanci spravodajských služieb krajiny Únie opustiť. Často tam vykonávali náročnú a riskantnú prácu.

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ivan Sekretarev, file)

Ako sa ďalej v liste píše, „nečakaný odchod z diplomatických misií stal osobnou tragédiou a vyvolal množstvo problémov“ v rodinách vyhostených dôstojníkov. Museli si začať platiť ubytovanie v Moskve, hľadať škôlky a školy pre svoje deti. Veľmi ťažké je pre ich manželky s vysokoškolským vzdelaním nájsť si adekvátnu prácu, pretože voľné pracovné miesta jednoducho nie sú k dispozícii. V liste sa spomína príklad jednej z týchto manželiek, ktorej ponúkli rozvážanie pizze.

Pomôcť sa snažilo aj ruské ministerstvo zahraničia. Snímky z obrazovky, ktoré zverejnila stránka The Insider dokazujú, že rezort sa snažil nájsť vyhosteným diplomatom miesta na veľvyslanectvách v iných krajinách, ako napríklad v Afrike, Južnej Amerike, ale aj v Ázii či bývalých sovietskych štátoch. To však neprinieslo úspech, lebo pozície na týchto miestach boli už obsadené.