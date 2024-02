Škandál v Európskom parlamente: Unikli tajné e-maily! Europoslankyňa spolupracovala s ruskou tajnou službou

Tatjana Ždanoková (Zdroj: Profimedia)

RIGA/ŠTRASBURG- Lotyšská politička Tatjana Ždanoková súbežne so svojím pôsobením ako europoslankyňa roky pracovala ako agentka ruskej tajnej služby FSB a presadzovala záujmy Moskvy v Lotyšsku i v Európskom parlamente. S týmto tvrdením prišiel ruský investigatívny portál The Insider.

Podľa tohto zdroja uniknuté maily svedčia o spolupráci Ždanokovej s dvoma dôstojníkmi FSB, ktorá trvala minimálne medzi rokmi 2004 a 2017. V mailovej korešpondencii so svojimi dvoma šéfmi v ruskej tajnej službe Ždanoková podávala detailné správy o svojej práci európskej zákonodarkyne, predovšetkým o svojej činnosti, ktorej cieľom bolo posilniť prokremeľské nálady v Pobaltí.

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Cez mail si tiež dohovárala stretnutia so svojimi ruskými šéfmi v Moskve alebo v Bruseli alebo žiadala o financovanie svojich politických aktivít. V jednom prípade požiadala napríklad o peniaze na zorganizovanie zhromaždenia, ktoré malo pripomenúť úspechy Červenej armády počas druhej svetovej vojny, tvrdí The Insider.

Obaja dôstojníci, s ktorými bola Ždanoková v kontakte, pôsobili podľa zistení novinárov v FSB, ktorá je nástupníckou organizáciou sovietskej tajnej polície KGB. Od roku 2004 zhruba do roku 2013 prácu europoslankyne riadil Dmitrij Gladej a neskôr Sergej Belťukov, vystupujúci pod menom Sergej Krasin.

Zistenia odmietla komentovať

Ždanoková, ktorá stále vykonáva funkciu europoslankyne, odmietla zistenia The Insideru komentovať s tým, že jeho text sa zakladá na informáciách, ku ktorým by z definície nemali mať novinári webu prístup. Potvrdila, že pozná Gladeja, ale odmietla, že by vedela, že ide o príslušníka FSB. Ohľadom Belťukova vyhlásila, že si nikoho s tým menom nepamätá.

V roku 2014 sa iný lotyšský europoslanec Karlis Šadurskis obrátil na lotyšskú prokuratúru so žiadosťou, aby činnosť Ždanokovej vyšetrila. Tvrdil pritom, že jeho kolegyňa podrýva lotyšskú suverenitu v prospech Ruska a lobuje za obnovenie Sovietskeho zväzu. Lotyšské úrady ale Šadurskisovu žiadosť zamietli po tom, čo v pojednávaní Ždanokovej nezistili známky trestnej činnosti.

Ždanoková sa narodila v Rige v ruskojazyčnej rodine v čase, keď Lotyšsko patrilo k Sovietskemu zväzu. Rovnako ako ona má ruské korene asi štvrtina lotyšských obyvateľov, poznamenal The Insider. V 80. rokoch bola vedúcou osobnosťou organizácie, ktorá sa stavala proti lotyšskej nezávislosti od Sovietskeho zväzu. V roku 2014 sa zúčastnila ako medzinárodná pozorovateľka referenda, ktorým Rusko odôvodnilo anexiu ukrajinského polostrova Krym.

V Európskom parlamente sa začalo vyšetrovanie

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová berie tieto obvinenia veľmi vážne a prípad postúpi poradnému výboru pre kódex správania. "V Európskom parlamente sa začalo vyšetrovanie," uviedol jej hovorca Juri Laas. „Evidujeme, že o týchto obvineniach sa v členskom štáte europoslankyne už nejaký čas informuje. Na všetkých poslancov EP sa vzťahujú rovnaké pravidlá… týkajúce sa nezávislosti mandátu alebo etiky,“ uviedlo tlačové oddelenie EP.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová (Zdroj: TASR/AP Photo/Omar Havana)

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na investigatívne správy o Ždanokovej aktivitách povedal, že ide o politicky motivovaný hon na čarodejnice a ozvenu antikomunistického zápalu z čias studenej vojny. „Pamätáte si mccarthizmus v Spojených štátoch? Koľko ľudí bolo vtedy zatknutých a uväznených po obvinení z napojenia na komunistov alebo (sovietsku tajnú službu) KGB? Je to to isté… Dôrazne to odsudzujeme,“ dodal Peskov.