Rusko a Mjanmarsko začali spoločné námorné cvičenia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Jo Jung-ho/Yonhap via AP)

NEPJITO — Veliteľ ruského námorníctva admirál Nikolaj Jevmenov sa v pondelok stretol s vodcom mjanmarskej junty Min Aun Hlainom. Stalo sa tak na palube ruského torpédoborca Admiral Tribuc deň pred začiatkom spoločných rusko-mjanmarských námorných cvičení, ktoré potrvajú do štvrtka, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na anglickojazyčný spravodajský portál Global New Light of Myanmar.